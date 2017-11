Vant på hjemmebane: Nå er Byåsen ett hinder unna Europacupen

Her ligger Ranheim-spilleren bevisstløs: – Ekkelt når han ligger i 15-20 sekunder uten at vi får respons

Saken oppdateres.

BYÅSEN – HC GOMEL: 32–28 (19–14)

Stjørdalshallen:

Hviterussiske HC Gomel inntok parketten i Stjørdalshallen søndag kveld. Med Byåsen-seier ville trønderne vært én bortekamp i Øst-Europa unna gruppespill i Europacupen til tross for en svak start på denne sesongen.

Byåsen Håndball Elite har hatt en svært variabel åpning på årets sesong. Etter en forferdelig start som førte til at daværende hovedtrener Arne Høgdahl måtte tre av, har trønderne fått skuta noenlunde på rett kjøl etter Roger Kvannlis inntog som sjef.

Fått orden på laget

Nå har Byåsen vunnet to på rad i Eliteserien med henholdsvis 19- og 16 måls margin mot Glassverket og Gjerpen. Dessuten er Byåsen ett hinder unna spill i Europacupen, og det eneste som sto på tapeten før kveldens oppgjør var: Få et så godt utgangspunkt som mulig før returoppgjøret i Hviterussland neste lørdag.

I Stjørdalshallen startet ikke kampen slik Roger Kvannli og Byåsen ville. En teknisk feil i første angrep for hjemmelaget gjorde at hviterusserne tok ledelsen, men etter godt målvaktspill fra Tonje Lerstad og mange mål fra Kristin Venn holdt Byåsen godt følge med HC Gomel i starten.

Det var ikke mye som skilte lagene, og etter 12 minutter sto det 5–5. I forrige kvalifiseringsrunde til EHF-cupen vant Byåsen med ti mål hjemme mot rumenske Dunarea Braila, men rotet nesten bort hele forspranget og gikk kun videre på to mål.

Tomac og Venn i storform

Derfor lovet det ikke svært godt for de videre sjansene i Europacupen at stillingen var kun 10–9 i favør Byåsen etter 18 minutter. Roger Kvannli var tydelig misfornøyd med forsvarsspillet i første omgang, men heldigvis hadde Teodora Tomac virkelig funnet frem scoringsformen. Fire straffemål og to avslutninger helt utagbare for keeper gjorde at Byåsen hadde fire måls forsprang etter 24 minutter.

Like etterpå tok Roger Kvannli omgangens første timeout, med forsvarsspillet som den klare agendaen. Inn mot pause fortsatte Byåsen å sette sjansene sine, men det var fortsatt klare svakheter bakover for trønderne. Marit Røsberg Jacobsen klinket inn omgangens siste scoring slik at Byåsen gikk i garderoben med 19–14 på tavla.

Andreomgangen startet slik den første avsluttet. Byåsen var litt mer slurvete i angrep, og scoret kun ett mål da HC Gomel var kun fire utespillere på banen i nesten to minutter. Lagene fulgte hverandre som skygger, og hviterusserne nektet å gi Byåsen et forsprang.

Kollaps

Ti minutter ut i andreomgang tok Roger Kvannli lagets andre timeout. Da var det også kjeft å få for svakt forsvarsspill. Midtveis i omgangen var forspranget tatt igjen, og Kvannli gjorde et keeperbytte for å stoppe lekkasjen bakover.

Det var lite som tydet på at Byåsen kom til å få seg et like godt utgangspunkt som de fikk mot rumenske Dunarea Braila, for HC Gomel var det klart beste laget og det var helt fortjent at stillingen var 24–23 med 14 minutter igjen å spille.

Så gikk hviterusserne opp i ledelsen for første gang på over 40 minutter, og det som så ut til å bli en enkel seier ble heller en jevn og urolig spennende affære. Men Byåsen ville ikke gi seg uten kamp. Trønderne klorte tilbake ledelsen, og vant med fire mål.

Nå står det en vanskelig bortekamp i Hviterussland for tur førstkommende lørdag.