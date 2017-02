Byåsen-profil må opereres på grunn av hjertetrøbbel

Saken oppdateres.

Byåsen-strek Jenny Grøtan har fått påvist arytmi – forstyrrelser i hjerterytmen – noe som mer eller mindre har holdt henne ute av spill siden begynnelsen av desember.

– Det er veldig frustrerende og kjipt, for jeg får ikke presset meg noe på trening. Jeg har trent med det nå, og det har ikke vært så veldig kult, sier Grøtan til Adresseavisen.

Arytmien har ført til at strekspilleren har fått høy puls på hver trening de siste to månedene.

– Det skjer ved all fysisk aktivitet, og jeg får høy puls bare jeg går opp en bakke eller en trapp. Du føler deg ikke akkurat bra trent, sier hun.

Pågått i åtte år

Grøtan opplevde problemet for første gang da hun var 14 år. Den gangen fikk hun beskjed av legen om at hun hadde anstrengelsesastma, og har gått og trodd det i flere år – helt til hun som 18-åring kom til Byåsen i 2012.

Den første sesongen i Byåsen fikk hun hjertebank i forbindelse med en kamp, og da ble hun undersøkt nøyere. Men arytmien viste seg med såpass lange mellomrom at det ikke var noe stort problem. Derfor har de heller ikke gjort noe med det.

Nå er det imidlertid bestemt at Grøtan skal gjennom et inngrep for å få bukt med problemet. Det er snakk om et lite inngrep, og det skal ikke ta lang tid å komme tilbake på banen etter at det er utført.

– Når bestemte dere dere for inngrepet?

– Det var vel da jeg begynte å kjenne det veldig hyppig i desember. Jeg var til lege, og vi fant ut at det var det eneste jeg kunne gjøre. Det er noe jeg har tenkt på å få gjort i flere år egentlig, men det har bare ikke blitt sånn.

– Blir du redd når det oppstår?

– Nei, jeg har vært gjennom så mange undersøkelser nå og har fått konstatert at det ikke er farlig. Jeg er ikke redd for det, men det er veldig plagsomt fordi jeg ikke får trent som jeg vil. Jeg blir veldig sliten veldig fort, sier 22-åringen, som samtidig medgir at det voldte henne større bekymringer da hun var yngre.

– Den kjipeste måneden

Grøtan er irritert over å ha måttet holde seg på sidelinjen den siste måneden. For kampene har kommet tett, og Byåsen har vært i gruppespillet i EHF-cupen.

– Dette er den kjipeste måneden å være borte. Vi har hatt så mange bra kamper og møtt mange gode lag. Det er utrolig kjipt ikke å få spille dem, sier hun.

Onsdag spiller Byåsen toppkamp borte mot Vipers i Kristiansand. Heller ikke der blir Grøtan med. Men motivasjonen har ikke fått seg en knekk, selv om dette er langt fra første gang stortalentet har måttet finne seg i å være på sidelinjen.

– Det er ikke noe kult å bli satt ut igjen, og det er tungt. Men jeg får bare enda mer lyst til å komme tilbake, bli enda bedre og få sjansen til å spille slike kamper igjen, sier hun.