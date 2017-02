Byåsen sier fra seg milliongave etter angivelig sterkt press fra forbundet

Saken oppdateres.

Nylig fikk håndballklubben en kjærkommen pengegave som trondheimsmannen Morten Klein og et utenlandsk spillselskap sto bak. Det likte Norges Håndballforbund (NHF) dårlig, og de ga først Byåsen frist ut torsdag på å si fra om de vil motta spillmillionen eller ikke.

Nå har Byåsen bestemt seg for ikke å ta imot pengene.

– Vi ble utsatt for sterkt press fra Norges Håndballforbund fordi de orienterte oss om alvorlige konsekvenser, nemlig å bli fratatt medlemsskapet. Det betyr blant annet at man mister Olympiatoppen som samarbeidspartner og at man utestenges fra landslaget. Det er for oss meget alvorlig, sier styreleder Oddvar Aardahl.

Fikk advokathjelp

Han sier de ikke har noen intensjon om å være «illojal mot norsk idrett», og han skjønner at forbundet vil vokte om enerettsmodellen og avtalen med blant annet med Norsk Tipping.

– Vi har hele tiden bedt om å få et svar på hvorfor gaven strider mot deres lover, vedtak og resolusjoner. Vi mener at vi kan motta penger dersom vi ikke promoterer det selskapet som gir oss pengene. Det er ikke snakk om noen gjenytelser, slik vi ser det. Men det er ikke godt nok for dem, sier styrelederen.

Klubben har søkt juridisk råd, og konkluderer altså i denne runden med at de vil si nei til gaven. Siden avtalen er et gavebrev kun signert av giver, vil de ta dette opp med giveren i uken som kommer.

– Vi har ennå ikke forstått hvorfor det vi gjør er feil. Forbundet viser bare til regelverket, men det regelverket er vanskelig, det er ikke lagt for oss vanlige folk. Derfor ser juristen nå på saken. Men det skal veldig mye til for at vi prøver igjen, vi kan ikke risikere å bli fratatt medlemsskapet, sier Aardahl.

Han presiserer at ingen nye beslutninger vil bli tatt uten en dialog med forbundet.

- God dialog

Ifølge Aardahl er NHF tilfredse med beslutningen og anser saken som avsluttet inntil de eventuelt kontaktes på nytt. NHFs generalsekretær Erik Langerud har tidligere sagt til Adresseavisen at han ikke deler oppfatningen om at Byåsen ikke har fått gode nok svar.

– Jeg mener vi har hatt en veldig god dialog, spesielt de siste dagene. Det aller viktigste for oss er at Byåsen forstår idrettens lovverk og resolusjoner, sa han torsdag.

Langerud mente at Byåsen hadde fått oversendt tydelige og konkrete resolusjoner som forklarte hvorfor klubben - etter forbundets syn - måtte bestemme seg for å avslå tilbudet.