Byåsen-sjefen pådro laget utvisning i avgjørende fase

Saken oppdateres.

Dermed lever medaljekampen for alvor for Byåsen, som bare ligger ett poeng bak sine gode venner fra Vipers. De siste ukene har Byåsen vært i ordkrig med både sørlandsklubben og håndballtoppene - sist etter den omstridte pengegaven trønderne til slutt takket nei til. Også i kveld ble det litt verbale ordvekslinger - så mye at dommerne Roger Nestaas og Chris Schjerven Bakksjø fikk nok.

Grundigligaen kvinner, 15. serierunde Tertnes - Byåsen 20–23 (9–8) Sotra Arena Byåsen: Maren Aardahl 5, Emilie Hegh Arntzen 4, Kristin Venn 2, Moa Høgdahl 3, Teodora Tomac, Ida Alstad 4, Tonje Lerstad, Maja Magnussen, Andrea Austmo Pedersen, Oda Uthus, Marit Røsberg Jacobsen 4, Ida Hernes, Maria Hjertner 1, Eirin Drilen Utvisninger: Tertnes 1x2 min, Byåsen 1x2 min Dommere: Roger Nestaas og Chris Schjerven Bakksjø

Et kvarter før full tid jaget nemlig Byåsen ledermålet i den svært jevne bataljen med Tertnes på bortebane. Laget hadde fulgt hverandre i 45 minutter, med bergenserne stadig med både ett, to og på det meste tre mål foran.

Spontan utblåsning

Da Emilie Hegh Arntzen misbrukte muligheten til å føre gjestene opp i 16–15 og sin første ledelse på 36 minutter, kokte det over for Byåsen-trener Arne Høgdahl. Byåsen-treneren kom med en spontan utblåsning som gav tominutter og Kristin Venn ble ofret i det som kunne blitt kostbare minutter for Byåsen i medaljestriden.

Det ble det heldigvis ikke for rødtrøyene, som roet iland en imponerende 23–20-seier i Bergen. For de siste minuttene hadde laget godt bruk for en Tonje Lerstad som ikke hadde søndagsåpent i Byåsen-målet. Da Maren Aardahl endelig tok sjansene sine offensivt og Marit Jacobsen lobbet inn 18–16 åtte minutter før slutt, sikret de en viktig topoenger i en kamp som det lenge stinket poengtap av.

Sju minutter uten mål

Før pause var det nemlig frustrerende å være Byåsen-spiller. Joda, forsvarsspillet holdt høy klasse og ni baklengsmål var absolutt godkjent. Fremover var det derimot ikke like god standard. Hegh Arntzen satte inn lagets første etter bare ett minutt, men gikk til pause med to scoringer på seks forsøk. Tertnes-keeper Marie Davidsen avsluttet omgangen med strafferedning, mens Aardahl traff alt som var av stolper i sluttsekundene.

De siste sju minuttene av første omgang gikk hjemmelaget gjennom uten baklengsmål.

Våknet endelig

Da Hegh Arntzen våknet etter pause, var Byåsen oppe på sitt vante nivå. To kjappe scoringer av bakspilleren og en assist til Aardahl stoppet Tertnes-moroa, før Høgdahls hodemist fort kunne vært nok en ribbevegg på Byåsens vei mot to viktige poeng. Da var det veldig godt å ha Lerstad i mål.

Det kan ha vært godt som gull - eller rettere sagt bronse. Med 21 poeng og ett poeng opp til Vipers på 3.plass, kan det bli en spennende vår.