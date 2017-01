Byåsen slapp inn 39 mål: – Alle må gå i seg selv

Saken oppdateres.

BIETIGHEIM-BYÅSEN 39–33: Byåsen holdt følge i nesten førti minutter i bortekampen mot tyske Bietigheim i den første gruppespillkampen i EHF-cupen lørdag kveld.

Men så var det bom stopp. 24–25 ble til 24–30 i løpet av fem små minutter, og Byåsen-laget var ikke i nærheten av å komme seg tilbake i kampen. Tyskerne vant til slutt 39–33.

– Det er vanskelig å vite hva vi skal forvente. Vi møter ikke sånn motstand så ofte, og Bietigheim er et lag som er sterkt besatt. Når vi ikke klarer å sette forsvaret blir det vanskelig, sier Byåsen-trener Arne Högdahl til adressa.no.

26 baklengs i snitt

Det var et aldri så lite gufs fra de foregående sesongene. De to første sesongene under danske Claus Mogensen slet Byåsen stort forsvarsmessig. Det har ikke vært pottetett bakover denne sesongen heller, og Byåsen har sluppet inn mer enn 26 mål i snitt per seriekamp. Men lørdag kveld ble det riktig stygt foran de drøyt 1000 tilskuerne.

De kunne fornøyde klappe hjemmelaget inn til en komfortabel seier, og tyskerne stoppet altså ikke før de hadde scoret hele 39 ganger.

– Vi burde kunne henge bedre med, men det går ikke an å slippe inn 39 mål, sier Högdahl.

Mener alle må gå i seg selv

Silje Waade, som i desember var så viktig for forsvarsspillet som sikret norsk EM-gull i desember, mener hele Byåsen-laget ikke var aggressive nok mot tyske Bietigheim.

– Vi ble for passive og ryggende, sier hun.

– Hvordan skal dere rette på det?

– Jeg tror det handler om at hver og én må gå i seg selv. Det hjelper ikke at én bestemmer seg – det må skje over hele linjen. Vi må finne tilbake til rollene våre og tørre å være aggressive, sier hun.

Trener Högdahl er enig med forsvarskjempen sin.

– Det er ikke noe feil med innsatsen, men vi blir for snille. Det blir for mye «basket-forsvar». Håndball er mer en kampsport, og man må være villige til å gå i krigen, sier han.

Knalltøff gruppe

I den andre kampen i Byåsens gruppe vant Katrine Lundes Rostov-Don 27–24 over ungarske Erd lørdag. De to lagene er i utgangspunktet regnet for å være enda hvassere enn Bietigheim, som leder den tyske serien etter ti seire av ti mulige denne sesongen.

Og neste helg kommer russiske Rostov-Don til Trondheim.

– Vi er ikke slått av noen på forhånd, men vi må spille bedre forsvar enn dette. Med så lite trykk bakover tar vi ikke noen poeng i denne gruppen, men kan vi skjerpe det er vi ikke så langt unna. Da kan vi ta flere poeng, sier treneren.

Waade er ikke like overbevist om at det er mulig å slå det russiske storlaget som kommer på besøk til Trøndelag.

– Vi har kommet i en tøff gruppe, og det er to lag som går videre. Jeg regner med at Rostov går seirende ut av alle seks kampene, og så skal vi kjempe med de to andre, sier Waade, som selvsagt også påpeker at Byåsen skal ta én kamp av gangen.