Byåsen til forbundet: - Fortell oss hva vi har gjort galt

Saken oppdateres.

Sagaen om Byåsens millionavtale fortsetter for fullt.

Før helgen ble det kjent at klubben skal motta minst én million kroner fra et utenlandsk spillselskap. Milliardæren Morten Klein fra Trondheim står bak avtalen, som sier at klubben skal motta beløpet uten noen form for gjenytelser.

Avtalen har uansett fått Norges Håndballforbund til å steile, og generalsekretær Erik Langerud sa fredag at de har en «klar forventning om at Byåsen ordner opp i dette».

Fikk ingen forklaring

NHF har hatt løpende kontakt med Norges Idrettsforbund (NIF) og Lotteritilsynet angående saken. De mener at avtalen utfordrer enerettsmodellen i spillebransjen, noe norsk idrett stiller seg bak. Hver gang noen har inngått avtaler med utenlandske spillselskap har idrettsledelsen vært knallharde.

Mandag sendte Byåsen en redegjørelse for, og kopi av, avtalen til NHF. Samtidig ba de forbundet klargjøre hva som gjorde avtalen «ulovlig».

– Jeg mener vi har gjort rett, men nå vil jeg teste avtalen mot forbundet før vi tar den endelige avgjørelsen. De skal få begrunne hvorfor den eventuelt er ulovlig, sa styreleder i Byåsen Håndball Elite (BHE), Oddvar Aardahl, til Adresseavisen da.

Tirsdag fikk klubben svar fra NHF, ifølge Aardahl uten en forklaring på hva de har gjort galt.

– I stedet har vi fått beskjed om å ta et nytt styremøte for en ny behandling av saken. Jeg finner det hele noe merkelig. BHE må altså bevise sin uskyld, ikke motsatt – at NHF må bevise BHE sin skyld i å ha gjort noe galt, sier han.

Vil ikke kommentere enerettsmodellen

Tirsdag kveld satt klubbens styre i møte og behandlet saken på nytt. Konklusjonen er at de nekter å la forbundet slippe unna uten en reell forklaring.

– Vi har forsøkt å forholde oss til det prinsipielle i vår behandling av saken. Det politiske om bruk av enerettsmodellen ønsker vi ikke å kommentere. Politikken i dette er ikke vår greie, sier Aardahl.

I stedet gjentar han beskjeden han ga forbundet mandag kveld:

– Vi ber om NHFs vurdering på hvor det er Byåsen eventuelt har trådt feil.

Samtidig avventer klubben NHFs og NIFs behandling av saken før de iverksetter avtalen som skal gi klubben sårt tiltrengte midler.

– Dersom NIF/NHF uttrykkelig sier at Byåsen må kansellere avtalen, følger vi den instruksen lojalt, sier Aardahl.

Generalsekretær i NHF, Erik Langerud, skriver i en sms til Adresseavisen onsdag at forbundet avventer svaret fra Byåsen før han vil komme med ytterligere kommentarer.