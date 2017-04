Byåsen tok første stikk i sluttspillet

Saken oppdateres.

Tertnes – Byåsen 21–27 (11-15)

Byåsen endte på en fjerdeplass i seriespillet og fikk dermed Tertnes som motstander i kvartfinalen i sluttspillet. Bergenserne på sin side havnet på sjetteplass, åtte poeng bak rødtrøyene fra Trondheim.

Byåsen ble sett på som favoritter før kampen og levde opp til forventningene.

Åpnet godt – men rotet litt

De første minuttene gjorde Byåsen det greit. Høgdahls jenter scoret to kjappe mål, men Tertnes svarte og både reduserte og utlignet, før de så gikk i ledelsen. Fra kampens andre minutt til det åttende, gikk Byåsen uten å score mål.

Men deretter våknet trønderne og viste seg favorittstempelet verdig. Marit Røsberg Jacobsen tok ansvar og satte fire baller i nettet til kvarteret var spilt.

Og fem mål før hvilen for Byåsens nummer tjue.

Ledet med fire til pause

Til tross for en litt hakkete start, tok Byåsen og Røsberg Jacobsen grep og gitt til garderoben med en firemålsledelse.

Og rødtrøyene økte ledelsen gradvis i kampen. Et blåkledd hjemmelag rotet litt både offensivt og defensivt. I andreomgangen gikk også de – som trønderne i førsteomgangen – seks minutter mellom scoringer.

Etter 41 minutter hadde hjemmelaget bare scoret 13 mål.

Rotet i andreomgangen

Som sett før, virket Byåsen usikre og ustabile etter hvilen.

Tekniske feil og dårlig utnyttede sjanser reduserte syvmålsledelsen betraktelig. Med kvarteret igjen ledet Byåsen med tre.

Jacobsen Byåsens spiller

Byåsen tok seieren hjem og det første stikket i kvartfinalene. Dette var den femte gangen lagene møttes denne sesongen–og den femte gangen Byåsen vant over blåtrøyene fra Bergen.

Røsberg Jacobsen ledet an for trønderne. Kantspilleren scoret åtte mål i den forrige kampen og leverte like gjerne bedre onsdag kveld.

Hun satte ni av Byåsens 27 mål, hvor åtte av dem var mål fra åpent spill og ett på straffekast.

Det sørget for seksmålsseier, som betyr at bergenserne må vinne med seks mål på søndag for å snyte Byåsen for semifinaleplass.