Byåsen våknet etter pause - tok NM-gull

NM-finale for junior kvinner.

Oppsal-Byåsen (11–14) 25–30

Mange tekniske feil og dårlig forsvar av Byåsen-jentene bidro til at Oppsal lenge holdt følge med favorittene i juniorfinalen.

Fikk kjeft i pausen

Byåsen-trener Roger Kvannli ga klar beskjed om at han ikke var spesielt fornøyd jentene etter første omgang - tross 14–11-ledelse.

Han mente jentene ikke var klare for kamp, og at flere av spillerne var preget av stundens alvor, ifølge Eurosport. Han ønsket å få alle spillerne i gang i kampen.

Det lyktes han godt med, for et vel syv minutter scoret Byåsen seks ganger uten at Oppsal fikk til noe. Byåsen-keeper Tonje Lerstad hadde også stengt buret.

Jevnt på slutten

Etter to timeouter våknet også jentene fra Oppsal, og kampen jevnet seg ut. Utover i 2.omgang glemte Byåsen igjen forsvarsarbeidet og slapp Oppsal innpå.

Det var likevel ingen fare for seieren, laget fra Trondheim kontrollerte inn til firemåls-seier.

Toppscorer for Byåsen ble Moa Høgdahl og Maria Hjertner.