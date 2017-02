Casper Ruud nær idrettsbragd: Var én ball unna å nå finale i storturnering

Saken oppdateres.

Casper Ruud - Pablo Carreno Busta 6–2/5–7/0–6

Det siste året har vært et eventyr for den norske 18-åringen. Natt til søndag så det ut til å fortsette, da han var på vei mot seier over stjernen Pablo Carreno Busta og en sensasjonell finaleplass i ATP 500-turneringen i Rio.

Den spanske motstanderen er rangert som verdens 24. beste tennisspiller, men det så lenge ut til at han skulle bli feid av grusen av det norske stortalentet.

På stillingen 5–4 i det andre settet hadde Ruud matchball, og hadde én fot i finalen i turneringen. Den muligheten misbrukte ham, og derfra og ut var den spanske stjernen i en annen klasse.

Det første settet ble vunnet komfortabelt av nordmannen. Det andre ble en thriller. På stillingen 4–4 spilte de to et utrolig game. Et game Ruud til slutt gikk seirende ut av. Settet gikk likevel til spanjolen.

Det tredje settet ble en parademarsj for 25-åringen som blant annet har spilt en finale i Grand Slam i double tidligere. Dermed var ATP-eventyret i Brasil over for den norske 18-åringen.

Å nå semifinalen var likevel en bragd for Ruud. Før kvartfinalen uttalte han at det var ubeskrivelig å komme så langt, før han fulgte opp med å slå ut hjemmehåpet Thiago Monteiro av turneringen med sifrente 6–2/7–6.

Han ble da den første nordmann siden pappa Christian Ruud til å ta seg til semifinale på verdenstouren, og sikret seg samtidig en premie på 77.680 dollar (650.000 kroner), samt 180 ATP poeng. Det er ventet at Ruud, som er rangert som nummer 208 i verden, vil gjøre et byks på neste liste.