Casper Ruud rystet spansk tennisstjerne: - Har aldri sett ham spille bedre

Casper Ruud presset Albert Ramos-Viñolas i Barcelona Open i tennis onsdag, Spanjolen, som er rangert som nummer 19 i verden, gikk videre i to strake sett etter å ha vunnet et viktig tiebreak. Han vant 7–6 og 6–4.

Kampen ble satt på vent en god halvtime på grunn av regn. Nedbøren stoppet oppgjøret på 2–1 i game til Ruud i første sett.

– I de tre første gamene han spilte i dag, spilte han den beste tennisen jeg noensinne har sett av ham, sier Eurosport-kommentator Sverre Krogh Sundbø til Aftenposten.

– Nervene spilte ham et puss

Da spillerne kom på igjen banen holdt Ruud på initiativet. Men han misbrukte to settballer i tiebreaket. Ramos-Vinolas benyttet den første muligheten han fikk og vant 7–6 (8–6) i løpet av vel en times spill på

Ruud tapte sitt første servegame i andre sett. Vinolas gikk kjapt opp i 3–0 og 5-2, men den norske 19-åringen slo tilbake og reduserte til 4–5 og overtok serven.

Men der lyktes ikke Ruud. Han tapte gamet etter å ha reddet en matchball.

– Etter regnavbruddet spilte han fortsatt glimrende tennis. I tie-breaket hadde Casper egentlig god kontroll, men så spiller nervene ham et puss ved setballer. Han hadde initiativet i ballvekslingene, men gjør upressede feil. Det ser ut som nervene meldte sin ankomst. Men det er sånne ting man skal lære når man er 18 år.

Det er cirka 20 millioner kroner i premiepotten i Barcelona. Ruud er sikret noen gode titusener norske kroner etter å ha gått til andre runde.

Hjemme

Barcelona-fødte Ramos-Viñolas var klar favoritt. Det norske tennistalentets far og tidligere proff Christian Ruud sa imidlertid til Eurosport før kampen at han trodde sønnen hadde «en sjanse» mot spanjolen.

Ruud har aldri før møtt en høyere ranket spiller. Ramos-Viñolas er nummer 19 på ATPs verdensranking.Nordmannen er selv rangert som nummer 126 i verden.

– Ramos-Viñolas er nummer 19 i verden, men er nok en spiller som kler Caspers spillestil ganske godt. Han er ikke utpreget aggressiv, så han kan ikke legge det store trykket på backhanden til Casper - som foreløpig er hans svake side, sier Krogh Sundbø

Den norske 18-åringen kunne altså fått sin største triumf så langt i karrièren onsdag. I stedet ble det knepne nederlag i begge settene. Eurosport-kommentator Krogh Sundbø lar seg stadig forbløffe av utviklingen til Ruud.

– Som en litt pessimistisk norsk tennissupporter sitter jeg og venter litt på at han skal stagnere, men han tar bare større og større steg. Han har blitt mye, mye bedre enn han var for et halvt år siden, og da var han eksepsjonelt mye bedre enn han var halvåret før der igjen. At det jobbes riktig rundt Casper, er det ikke mye tvil om.

(©NTB)