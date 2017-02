Da Kolstad kollapset, beholdt treneren roen

Saken oppdateres.

For første gang denne sesongen, tok Kolstad en hjemmeseier uten å få publikum til å bite av seg alle neglene. Men Bodø var på veg til å gjøre det ulidelig for Kolstad igjen.

En straffescoring av Alexander Ørjevik Westby - kampens mestscorende med ti mål - fastsatte sluttresulatet til 28-25 til Kolstad i siste spillesekund. Den største seiersmarginen til hjemmelaget, som tidligere har beseiret Drammen og Falk Horten med ett mål, Halden med to og spilt uavgjort mot Bækkelaget. Det er mange poeng fordelt på enkeltscoringer. Noen ganger har man egentlig lurt på om Nidarø egentlig er norrønt for «jevnspilt» eller «nervepirrende».

Det så ut som det fort kunne gå den veien søndag kveld også, da Bodø kom til Nidarøhallen for å bevise hvorfor de var tre poeng foran rødtrøyene - før kampen. Da lagene gikk til pause forsto ingen hvorfor. Da hadde Kolstad-forsvaret og Patrick Bols stengt buret og hjemmelaget ledet komfortabelt med 15-9.

Kampfakta Eliteserien håndall, menn Kolstad - Bodø 28 - 25 (15 - 9) Nidarøhallen. 15.serierunde 2057 tilskuere Kolstad: Patrick Bols, Truls Moe Fjeseth 2, Lasse Balstad 5, Petur Palsson 3, Adrian Aalberg 6, Thor Magnus Five 1, Daniel Brandmo 3, Kristoffer Østmo, Martin Tangvik, Håkon Vidar Følstad, Tom Kåre Nikolaisen, Mishels Liaba 5, Kim André Rinnan, Ronald Putans 3, Mats Refseth Wæraas Bodø: Trygve Johan Fresvik-Jensen, Endre Langaas 2, Vetle Eck Aga 3, Håvard Benjaminsen, Alexander Ørjevik Westby 10, Jonas Kristoffersen, Preben Egeli 2, Erlend Sund 2, Henrik Bielenberg 5, Sturle Erland, Binai Aziz, Akexander Lein Martinsen, Vetle Rønningen 1 Utvisninger: Kolstad 3x2 min, Bodø 1x2 min Dommere: Kjersti Arntsen og Guro Røen

Ga ikke kjeft

Men - på manerer Kolstad-sjef Stian Gomo kaller «typisk oss» - startet nordlendingene andreomgangen med å score seks på ti minutter. Da hadde Gomos menn scoret ett og Bodø var for fullt med.

- Det er litt for typisk Kolstad å gjøre litt enkle feil der. Utover i andre omgang syns jeg derimot vi er trygg og vi lar oss ikke stresse av at de kommer nærmere. Det tyder på at de begynner å vokse, sier Gomo.

– Jeg syns vi klarer å gjøre det litt for spennende i dag også...

Da Westby, nordlendingenes snikskytter, hadde redusert til 16-14 etter en strålende kontringsball etter 40 minutter, fikk Gomo nok og la det grønne timeout-kortet på bordet. Men noe hårføner hadde han ikke tenkt til å bruke.

– Tror det ødelegger mer enn det bygger opp

– Vi går tilbake til det enkle. Den time-outen tar jeg mest for å roe de ned. Jeg ser på blikkene deres at de begynner å bli frustrerte, så da gjaldt det bare å få de til å forstå at «hei, for noen små minutter siden gjorde vi det steinbra». Vi kommer tilbake, slapp av!

– De får ikke huden full av kjeft?

– Nei, det handler mest om å få gjenskapt det vi har gjort bra. Gir man kjeft der, tror jeg man ødelegger mer enn man bygger opp. Da fortsetter den trenden, i stedet for å roe ned. I tillegg gjorde vi det for å bryte opp det Bodø drev med, for de hadde fin flyt der, sier Kolstad-treneren.

- Vi skal være gale

Om de ikke snudde kampbildet, så stoppet i hvert fall Gomo den stygge lekasjen og holdt Bodø to-tre mål bak hele veien. Da nordlendingene ti minutter før full tid kontret mot et nærmest blankt Kolstad-mål og Patrick Bols sprang tilbake og stoppet med en lang fot, virket det som kampen var kjørt da Aalberg banket inn 22-18 andre veien. Bols feiret kampens lille c-moment med å skrike karakteristisk mot de syngende barna fra et ungt og ivrig Freidig-lag nede i det ene hjørnet av hallen.

- Vi snakket om det før kampen. Vi skulle prøve å gjenskape det vi gjorde mot Bækkelaget rett før jul (32-29-seier på bortebane). Da skulle vi overdrive engasjementet våres, for da hater alle sammen å møte oss. Vi skal være gale, sier Lasse Balstad om den danske røsten som brølte foran 2000 tilskuere da kampen i realiteten var avgjort.

Han støtter sjefens taktikk om å beholde roen når laget skjelver og hevder Kolstad har en bryter de kan slå på når de «må være gal» igjen.

- Må gjøre periodene kortere

- Vi skulle ut og drepe kampen etter pause, men misser en del hundreprosent-sjanser. Likevel er jeg egentlig hele veien trygg på at vi skal ta det. Det handler om å få samlet oss og konsentrert oss, sier Balstad.

- Jeg føler vi bare kan slå på en bryter, så er vi der igjen. Da handler det bare om å sette ballen i mål. Så får vi prøve å gjøre de periodene der vi ikke er skrudd på, enda kortere. Helst under tre minutter, ikke ti minutter, sier han.

Balstad ble av en lokal jury kåret til hjemmelagets bestemann, mye på grunn av sin heroiske innsats da laget la grunnlaget for seieren i åpningsminuttene.

Bra start avgjorde

Riktignok yppet blåtrøyene seg og tok en tidlig 3-2-ledelse, men så stengte hjemmelaget buret i sju minutter. Etter elleve minutter kunne Adrian Aalberg komme inn fra venstrekanten og sende Kolstad opp i 7-3 gjennom en sylfrekk lobb over Alexander Lein Martinsen i Bodø-målet. Akkurat da virket det Bodø-målet egentlig litt større enn det på andre siden.

Den avstanden klarte Stian Gomos menn å holde gjennom hele førsteomgangen. Heroisk forsvarsspill gav kun ni baklengsmål før pause, selv om hjemmepublikummet uroet seg en smule da Mishels Liaba allerede seks minutter før pause pådro seg sin andre tominutter. Akkurat da det endelig så ut til at Kolstad for en gangs skyld skulle ta en komfortabel hjemmeseier i stedet for å spille på samtlige nerver i sluttminuttene, begynte det altså å hakke i plata etter pause. Gomos time-out roet nervene og trønderne kunne ta en komfortabel tremålsseier.

- Det som gjorde den perioden bra, var forsvaret. Vi får mange gratismål på kontra, sier Balstad.