Da den norske håndballstjernen ble gravid, spurte klubben om abort: – Jeg ble paff

Saken oppdateres.

Da Katrine Lunde ble gravid i 2014 spurte klubbledelsen i Györ om hvorvidt hun ville beholde barnet.

– Jeg ble selvsagt paff over at de kunne stille et slikt spørsmål, og spesielt når jeg i tillegg var 34 år på det tidspunktet, sier Lunde til Dagbladet.

For noen dager siden ble det kjent at håndballtreneren Jan Pytlick skal ha nektet spillerne i den danske klubben Odense å bli gravide. Pytlick har avvist at det har vært snakk om noe forbud, men erkjenner at han var lei av de mange graviditetene i klubben.

I forbindelse med denne episoden har Dagbladet snakket med målvakten fra Kristiansand om hennes opplevelser.

Lunde spilte for ungarske Györ fra 2010 til 2015 og ble gravid med sitt første barn sommeren 2014.

– Treneren var glad på mine vegne, men samtidig lei seg på lagets vegne, sier Lunde til Dagbladet.

To dager senere informerte hun klubbens øvrige ledelse om graviditeten. Da skal hun ha blitt kalt inn til et møte, hvor hun ble spurt om hun var sikkert på at hun ville ha barnet, skriver avisen.

Ukjent for kommunikasjonssjef

Györs kommunikasjonssjef Tamás Szabó sier til Dagbladet at han ikke er kjent med at Lunde fikk en slik beskjed.

– Jeg husker dagen nyheten om hennes graviditet kom, det må ha vært enten 31. juli eller 1. august 2014, men jeg har ingen kjennskap til at hun skal ha fått et slikt spørsmål fra styret i klubben, sier Szabó til Dagbladet.

Lunde sier at hun valgte å si opp kontrakten med klubben på grunn av måten hun ble behandlet på etter at hun ble gravid. Hun har de siste to årene spilt for russiske Rostov-Don, men har nå skrevet kontrakt med Vipers og vender tilbake til Kristiansand til sommeren.

– En viktig debatt

Målvakten mener debatten som nå har dukket opp er viktig.

– Jeg trodde vi hadde kommet lenger i 2017, og spesielt i de nordiske landene. Derfor var det overraskende og skuffende at Pytlick kunne si noe så diskriminerende. Å bli gravid er en privat sak, som arbeidsgiver ikke skal blande seg opp i, så dette er en viktig debatt, sier Lunde til Dagbladet.

Spillerne i danske Odense har bekreftet at temaet ble tatt opp på et spillermøte, men benekter at de har fått et forbud om å bli gravide.

– Jeg har ingenting mot at spillere blir gravide. Det er en kvinnes rett. Det som har vært irriterende, er at vi har laget en avtale med en spiller om tre år. Etter tre måneder blir spilleren gravid, og sånn har det vært med de tre graviditetene vi har i øyeblikket, sier Pytlick til danske TV 2.