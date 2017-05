Da etterlysningen kom på høyttaleranlegget, fikk EM-semifinalisten det travelt

Saken oppdateres.

Badminton er en populær idrett i Danmark, og i disse dager avholdes europamesterskapet i Kolding. Under gårsdagens semifinale i mixed double - mellom Danmark og England - oppstod det en bisarr situasjon.

Plutselig lød følgende beskjed fra høyttalerannlegget:

«Eierne av følgende kjøretøyer må vennligst flytte sine biler omgående. Og de skal flyttes omgående».

Dette er langt fra uvanlig at bileiere blir etterlyst på denne måten under idrettsarrangement.

Da bilene ble ropt opp denne gangen, stoppet imidlertid den danske badmintonprofilen Joachim Fischer opp.Fischer gikk straks mot sekken sin. Etter hvert skrek publikum ut i begeistring da de innså at det var EM-semifinalistens bil som hadde blitt ropt opp.

Du kan se hendelsen på nettstedet til danske TV2.

– Ble helt forvirret

Fischer overleverte nøkkelen til Danmarks landslagssjef. Senere endte nøkkelsettet opp hos badmintonprofilen Jan Ø. Jørgensen, som ga den videre til en dommer.

– Jeg ble helt forvirret, sa Jørgensen, som jobber for danske TV2 under mesterskapet.

I etterkant fortalte Fischer selv at han ikke lot opptrinnet distrahere ham, men at det kan ha vært tøffere for makker Christinna Pedersen.

– Jeg kunne gjenkjenne nummerskiltet mitt, og jeg visste at bilen sto helt på kanten. Det var ikke så mange plasser da jeg kom. Jeg tenkte at de hadde sett meg kjøre i den hele uken, og at de ville la meg stå der. Jeg tror det mer var et forstyrrende element for Christinna, sa Fischer til TV2.dk.

Har fått egen parkeringsplass

Fischer oppfordrer nå Badminton Danmark til å gi ut VIP-kort til spillerne, for å unngå lignende hendelser i fremtiden.

Arrangøren handlet raskt etter opptrinnet. Nå har nemlig Fischer fått en egen parkeringsplass utenfor hallen.

Fischer skal nemlig tilbake i hallen søndag. Han og makker Christinna Pedersen vant semifinalen over England, og skal dermed ut i finale mot engelske Chris og Gabrielle Adcock.