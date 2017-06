Da landslagskometen fikk løpenekt, satte hun seg et hårete mål

Saken oppdateres.

Da kneoperasjonen 3. mars gjorde at Silje Waade ikke fikk lov til å belaste beinet med full kroppsvekt på flere måneder , inngikk hun et veddemål med Byåsens fysioterapeut Gaute Sunde.

– Jeg måtte sette meg andre mål siden jeg ikke kunne løpe. Jeg bestemte meg for å konkurrere med Gaute om hvem som ville få størst framgang i antall pullups, sier Waade.

Kneet til EM-helten får ikke belastes med mer enn 15 kilo

Pullup-konkurranse

Byåsen-backen klarte fire-fem stykker da hun startet styrkeprosjektet i mars.

Nylig testet hun framgangen. Hun gjør pullup med overgrep der håndflatene peker fra henne – en teknikk som belaster ryggen mer enn bicepsen som er tilfellet når håndflatene peker mot deg. Utgangsposisjonen er å henge med strake albuer, før du hever deg opp slik at haka når over stanga.

– Nå klarer jeg ni, nesten ti, forteller Waade som tok landslaget med storm da Norge ble EM-mester i Sverige før jul.

Det betyr en dobling i antall for håndballspilleren som vil være en skikkelig skuddtrussel for motstanderen når sesongen blåses i gang igjen til høsten.

Vant konkurransen

– Jeg vil si det er en stor prestasjon av Silje å forbedre seg slik på sju uker. Jeg vet hvor rå hun er, men jeg blir imponert. Silje imponerer meg hver dag på trening og har et bra utgangspunkt for å utvikle styrke, sier Sunde.

– Hvor mange pullups klarte du ?

– Jeg klarte 17. Men Silje slo meg med tanke på prosentvis forbedring. Jeg liker aldri å tape, så vi skal fortsette å trene, sier han.

Det er ikke bare antall pullups som viser at Waade er blitt sterkere i vinter. Tester i samarbeid med Olympiatoppen måler kasthastigheten hennes når hun kaster medisinballer på to og tre kilo. Testen utføres ved at hun kaster ballen i veggen med begge hender over hodet.

– Jeg kaster ballen som er to kilo tre km/t raskere nå sammenlignet med i høst. Ballen som er tre kilo, kaster jeg én km/t raskere, sier hun.

Konkret betyr det at ballen på to kilo har en fart på 44 km/t, mens hun sender den tyngste gjennom lufta med en hastighet på 38 km/t.

Øver presisjonskast

– Vi har fokus på at selv om du er skadet, kan du bruke en slik periode til å sette deg konkrete og klare mål på hva du kan bli bedre på. Denne styrken vil hun ha nytte av på banen, og ikke minst motivasjonsmessig i opptreningsperioden, forklarer Sunde.

Kometens EM-suksess gir landslagslegen klump i halsen

Han utdyper:

– Silje har et klart mål om å utvikle skuddet sitt, ikke bare på kraft, men også med tanke på treffsikkerhet og skuddrepertoar. Da hun ikke kunne belaste foten, kastet hun på et bein og sittende. På presisjonskast handler det om å få mengde, forklarer Sunde.

Tenker ikke landslag

Mens landslaget er på samling på Algarve i juni og har VM i Tyskland i desember som det store målet, er Waade forberedt på å det vil ta tid før hun er aktuell for Thorir Hergeirsson igjen.

– Jeg må ta stegene gradvis for å tåle belastningen, så får vi se om de vil ha meg med. Jeg må føle meg bra, og det vil ta tid å komme i håndballform. Det er noe annet enn å være i god fysisk form, sier hun.