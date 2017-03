Hevder dansk håndballtrener krever at spillerne unngår å bli gravide: – Hvis det er reelt, er det helt bak mål

Saken oppdateres.

– Vi har fått beskjed om at det er en trener som har stilt seg opp foran troppen og sagt at det ikke er greit å bli gravid når man spiller i klubben, sier Michael Sahl Hansen, direktør for spillerorganisasjonen Håndbold Spiller Foreningen i Danmark til dansk TV 2.

Ifølge kanalen har ti håndballspillere i den øverste danske ligaen vært ute av spill i løpet av sesongen på grunn av graviditet. Det er dobbelt så mange som sesongen før.

I Odense Håndbold ble tre spillere gravide denne sesongen. Det førte til at Jan Pytlick, tidligere landslagssjef, og nå trener i Odense, kalte inn spillerne til møte.

På møtet skal han ha gitt beskjed om at han var lei av alle graviditene, og ga beskjed om at det ikke var akseptabelt å bli gravid under kontrakttiden med klubben.

Klubben er varslet om hendelsen, men sier at det for øyeblikket ikke vil få konsekvenser for treneren. Han har ikke kommentert uttalelsene på møtet, men vil snakke med tv-kanalen klokken 22 onsdag kveld.

Setter advokater på saken

Nå skal advokater ta tak i saken.

– Vi kan selvfølgelig ikke akseptere dette. Derfor har vi satt våre advokater på saken. Det er ikke en måte å behandle sine ansatte på, sier Hansen til danske TV 2.

Han mener at det er en menneskerett å få barn, uansett hva slags yrke man har.

– Vi skriver 2017. Det er ikke noen som skal bestemme hvem som skal bli gravide og når. Hverken jeg, dronningen eller andre. Det gjelder uansett om man er håndballspiller, murer, baker eller politiker, sier Hansen til TV 2.

– Forkastelig

Sola-spilleren Tonje Nøstvold ble gravid i 2014, og sluttet som spiller i Byåsen da hun avslørte nyheten. Hun reagerer på avsløringene i den danske tv-kanalen.

– Jeg synes det er litt forkastelig, og håper at det er sagt på spøk. Men om det er reelt, er det helt bak mål. Vi har kommet lenger i samfunnet enn det der. Jeg hadde sagt klart fra at det er uaktuelt å komme med slike uttalelser, sier hun til Adresseavisen.

Hun ble mamma sommeren 2015, og signerte for barndomsklubben Sola et halvt år senere.

– Jeg tror det er en berikelse å få barn. Jeg har kommet tilbake etter å ha fått et barn, og jeg føler at jeg har et helt annet forhold til håndballen. Jeg er en like god håndballspiller nå som før graviditeten.

– Klubben ble glad på mine vegne

Hun fikk ikke noen negative reaksjoner fra hverken klubb eller lagvenninner da hun slapp nyheten.

– Nei, absolutt ikke. Klubben var veldig glad på mine vegne, og hadde forståelse for at jeg begynte å komme litt opp i årene og at det var på tide, sier Nøstvold.

Nyheten fra dansk fotball gjør håndballekspert Randi Gustad sjokkert.

– Dette er sjokkerende og rystende fra den danske klubbtreneren. Jeg håper for all del det var humoristisk ment, men selv da er det helt usmakelig, sier Gustad til TV 2.