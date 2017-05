Denne 31-åringen blir EM-sjef

Saken oppdateres.

Hopsø fikk tilbud om å bli leder for den lokale organisasjonskomiteen (LOC) for Euro 2020 før jul. Etter en tid i tenkeboksen takket 31-åringen, som jobber som fagligpolitisk rådgiver i Arbeiderpartiet, ja til oppgaven. På styremøtet til NHF Region Nord torsdag ble det formelt bestemt å tilsette ham i Euro 2020-jobben som omfatter to mesterskap: Herre-EM i januar og dame-EM i desember.

Euro 2020 EM for herrer, 10.-26. januar Arrangementet deles mellom Norge, Sverige og Østerrike. Trondheim eneste norske arrangementsby. Det er første gang tre land samarbeider om et mesterskap, og at det er 24 lag i sluttspillet. Norge spiller sine gruppekamper i nye Trondheim Spektrum. Finalen spilles i Stockholm. EM for kvinner, 4.-20.desember Arrangementet deles mellom Norge og Danmark, og 16 lag deltar i sluttspillet. Norge spiller sine gruppekamper i nye Trondheim Spektrum. Finalen spilles i Telenor Arena (Oslo). Kilde: handball.no

- Selv om jeg har sagt ja til et verv som innebærer en stor grad av frihet, så opplever jeg at det ligger klare forventninger til selve gjennomføringen av mesterskapene, både fra NHF og Det europeiske håndballforbundet (EHF). Det er både greit og oversiktlig. Men Euro 2020 skal bli noe langt mer enn to håndballarrangement. Vi ønsker at de to mesterskapene skal gjøre at vi sitter igjen med noe mer varig i Trondheim og i regionen, sier Per Olav Hosø til nettstedet handball.no.

Han utdyper:

– Jeg er spesielt opptatt av at vi skal klare å involvere barn og unge i klubbene. For eksempel arrangere turneringer med euro-profilering og gi gutter og jenter sjansen til å se mange av verdens beste spillere på nært hold og dermed forhåpentligvis inspirere dem til å holde på med håndballen.

Veldig fornøyd

– Vi opplevde Hopsø som en ung mann med god organisasjonserfaring noe som kommer godt med i den jobben vi ønsket ham inn i. Dessuten er han håndball-entusiast og opptatt av at vi skal være i stand til å gjennomføre to gode Euro-arrangement i 2020. Vi har også fått klare signaler fra mange miljøer om at han nyter stor respekt og er en mann som evner å motivere folk. Det er klart at en sånn person, det har vi veldig god bruk for, sier Øyvind Togstad, styreleder i NHF Region Nord.

– Vi ble ordentlig kjent med Per Olav Hopsø i forbindelse med EM i Krakow i fjor og fikk umiddelbart sansen for en ung og spennende ledertype. Våre tanker om at han kunne være en god kandidat til å lede den lokale organisasjonskomiteen, begynte der og da, tilføyer Svein Olav Øie, daglig leder i håndballregionen.

Ifølge Hopsø er planen at selve organisasjonskomiteen skal være på plass i løpet av høsten.

– Jeg har jo sett og forstått at også i internasjonal håndball er det i stort monn gamle menn som styrer. Selvsagt er det viktig med erfaring og kompetanse. Men der det er mulig å rekruttere yngre folk, folk på min alder, da er det viktig å få med slike. Min erfaring er at folk vokser med å bli vist tillit, selv om de ikke kan skilte med imponerende fullskrevet cv, sier Hopsø til håndballnettstedet.