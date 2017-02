Derfor ble gulljenta Waade benket hele kampen

Saken oppdateres.

Byåsen – Bietigheim: 23–28 (12–16)

– Vi må se nærmere på kneet hennes. Silje har en hevelse som ikke går ned. Med to korsbåndskader bak seg, gambler vi ikke med helsa hennes, sier Byåsen-trener Arne Högdahl.

I starten av neste uke skal Waade inn til nye undersøkelser for å se på kneet som også holdt henne ute i seriekampen mot Sola på hennes egen hjemmebane Stjørdal.

Perfekt anslag

Mot Bietigheim kunne Byåsen svært gjerne hatt bruk for Silje Waades egenskaper som forsvarssjef. Byåsen måtte vinne for å ha muligheten til avansement foran den siste gruppespillskampen mot Rostov Don.

Og anslaget var perfekt – med et strålende innspill til strek signert Emilie Hegh Arntzen og 1–0 ved Maren Aardahl. Byåsen, som så langt var ubeseiret på hjemmebane i EHF-cupen, så ut til å være sugen på skalpen til nok et europeisk storlag.

Tyskerne gled fra

Men utover i den første omgangen slet Byåsen med å levere. Laget maktet ikke å stenge igjen bakover, og i angrep strevde trener Högdahl med å finne konstellasjoner som fungerte skikkelig. De få gangene Byåsen fikk satt skikkelig fart på i kontra, skapte de problemer for Bietigheim. Men etter hvert plukket stjernekeeper Tess Wester ned flere av de rene hundreprosentsjansene på kontringer, og inn mot hvilen gled tyskere fra med fire mål til 12–16.

Smalt skikkelig

Om lag fem minutter etter hvilen smalt det skikkelig i Trondheim Spektrum. Bietigheims Martine Smeets kom gjennom på kanten – bommet – og alle tyskerne hevdet kanten ble taklet ureglementert. I stedet fikk Byåsen kjøre kontra. Der ble Marit Røsberg Jacobsen taklet hardt i noe som lignet mistenkelig på en ren hevnaksjon. Bietigheim fikk først en tominutters utvisning, og så en til like etterpå. I den perioden var tyskerne virkelig ute av balanse, og Byåsen hadde en gylden sjanse til å knipe innpå tyskernes ledelse.

Presset ga høye skuldre

Dessverre ble også den muligheten somlet bort med svak skyting.

– Vi spiller egentlig ikke så dårlig. Men greia er at vi under hele kampen er for upresise. Vi har dårlige pasninger og skyter svakt. Det var overraskende, og der ligger hovedårsaken til at vi taper. Nå hadde vi muligheten til å gå til en kvartfinale, og det er mulig jentene fikk litt høye skuldre på grunn av det presset, sier trener Högdahl.

Resten av andreomgangen ble en kontrollert ferd mot full pott for det tyske mesterlaget. Åtte minutter før full tid, ledet Bietigheim 24–18, og i en avslutning på kampen badet i tekniske feil og svake pasninger, endte oppgjøret til slutt med seier med fem mål for tyskerne.