Saken oppdateres.

PARIS (adressa.no): - Jeg er så glad nå og så stolt. Det er helt sykt.

Slik oppsummerer Sander Sagosen følelsene etter at de norske håndballherrene tok seg til VM-finalen etter et drama i fire akter mot Kroatia.

Det var en strabasiøs ferd mot nettopp det. For Kroatia ledet 22–20 fire minutter før full tid, og så ut til å ta seieren hjem.

Norge maktet å komme a jour, og det var Sagosen selv som utlignet til 22–22 i kampens siste minutt. Men så – i siste sekund – fikk Kroatia straffe.

Hyller Bergerud

Zlatko Horvat gikk frem, klar til å sende den kroatiske nasjonen til himmels.

– Nei, nå skjer det igjen, tenkte jeg. Vi røk på ekstraomganger mot Tyskland i fjor, og var så nærme igjen. Og så fikk de straffe, sier Charlottenlund-gutten om de dramatiske sekundene.

– Men vi har en matchvinner bakerst som virkelig står frem og trer i karakter. Det er stort, sier playmakeren.

Tårene kom

Selv hadde han en litt vrien førsteomgang, men kom langt bedre til sin rett i den andre. Og nå er spilleren som er kåret til verdens beste unge spiller to år på rad i VM-finalen mot Frankrike – i Frankrike.

Akkurat slik han spådde tidligere i mesterskapet.

– Det er så mange ting som går rundt i hodet mitt. Jeg er så glad. Jeg er så lettet, og det kommer noen tårer og jeg tenker på alle som har stilt opp for meg i alle år. Nå står jeg her i en VM-finale i en alder av 21 år, sier Sagosen om følelsene som utspilte seg da han forsto at finaleplassen var sikret.

Både mamma Monica og kjæresten Hanna Bredal Oftedal var på tribunen og bivånet det hele. Etterpå fikk han gikk dem begge en klem.

– Det er stort at de får være med på opplevelsen, sier han.

– En drøm

Den opplevelsen skal fullbyrdes i AccorHotels Arena i Paris søndag. Mot vertsnasjonen med mange av stjernene Sander Sagosen så opp til da han var liten.

– Det blir en drøm. Det å få være med på det her, i disse kulissene her… Det er det morsomste vi gjør, og at vi kommer til en finale er helt sykt. Jeg bare gleder meg nå, sier han før han får beskjed om å avslutte intervjuet.

For nå handler alt om å restituere og hvile.

Det starter med et isbad allerede sent fredag kveld