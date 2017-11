Det omstridte forslaget falt som en stein for fire år siden. Nå har Norge fått gjennomslag.

Danmark har vært hjemmesittere de to siste mesterskapene. Nå stoler de på at en 64-åring fra Hareid skal sikre VM-plassen

På kongressen i Det internasjonale håndballforbundet (IHF) i Tyrkia lørdag, kunne den norske delegasjonen juble.

– Vi er tett på revolusjon, sier president Kåre Geir Lio i Norges Håndballforbund.

Han sikter til at et norsk forslag, mot styrets anbefaling, fikk gjennomslag: Heretter skal begge kjønn være representert i alle komiteer og styrer.

Nesten bare menn som regjerer

Det var over 200 i salen, av dem 120 stemmeberettigede. Mer enn to tredjedeler var enig i at denne beslutningen ikke var til å komme utenom. IHF er et svært mannstungt forbund, med kun menn i mange posisjoner.

– Da det ble klart at Norge hadde fått endret dette for fremtiden, var det mange som måpte og flere som klappet, sier Lio.

Han forteller at Norge fremmet det samme på kongressen i Sotsji for fire år siden. Den gangen var det få nasjoner som stemte for. I mellomtiden har Norge jobbet jevnt og trutt for å fremme likestilling.

Startet med Europa først

– Vi har fått det samme igjennom i Det europeiske forbundet (EHF) tidligere, opplyser Lio, som er utrolig glad for at denne idretten også blir mer i takt med tiden når det gjelder å gi kvinner samme mulighet som menn.

Norges Håndballforbund har i en årrekke hatt kvinner i alle komiteer, slik Norges idrettsforbund innførte for mange år siden. Internasjonalt i mange særforbund, også i håndballen, har det fortsatt vært få kvinner.

Da tidligere landslagsspiller og styremedlem Else Marthe Sørlie Lybekk var med på en kongress tidligere, trodde de andre delegatene at hun var med som kone.

På kongressen til EHF i Dublin for tre år siden, var det tre kvinner og 300 menn. Les om Sørlie Lybekks opplevelse her:

20 stemte imot

Lio gikk på talerstolen i Tyrkia og snakket varmt om at likestilling også må innføres i håndballen.

– Nå kan vi være stolte over at vi fikk det til, selv om 20 stemte imot.

Heretter blir det aldri en komité som ikke har kvinner. Skulle kvinnene strømme til, har selvsagt menn også denne klausulen. Det er viktig at begge kjønn er representert.

Lio har med seg visepresident Ole Jørstad og styremedlem Bente Aksnes til kongressen, som avsluttes søndag kveld.

Norge er ledende nasjon i håndball, med verdens beste kvinnelag, og et herrelag som kom til VM-finalen i siste mesterskap. Dermed teller nasjonens stemme mye. Det er en av grunnene til at Norge klarte å få med seg nok land til dette historiske vedtaket.