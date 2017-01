Disse fire ordene bygger Christian Berge vinnerkultur med

Saken oppdateres.

PARIS: For første gang i historien skal sultne håndballgutta spille om medalje. Christian Berge har detaljene klare for hvordan det skal skje.

– Husker du dine fire nøkkelord da du ble ansatt som landslagstrener?

– Vilje, lojalitet og nøyaktighet ... og?

– Kollektiv, lojalitet, kultur og holdninger.

– He, he – vi rettet litt på det. Vilje, lojalitet og nøyaktighet er kulturen vi bygger alt på. Og så har vi fått et nytt ord vi bruker mye, sult. Vi må være offensive i pannen. Vi sier at vi må slå de andre på noe annet enn rutine, for det har vi ikke, sier Christian Berge, som skapte seg en trenernavn allerede i første forsøk. Han bygde opp Elverum til å bli en mer profesjonell klubb, og han førte hedmarkingene til både serie- og NM-gull.

Til VM har han vært så freidig og uredd at han har tatt med seg i krigen hele ni spillere som er 25 år eller yngre. Ja, Magnus Abelvik Rød er bare 19.

Plukket fra alle

Berge mener han har gått en god skole overalt hvor han har vært. – Det startet i Viking med Gunnar Blombäck. Da skjønte jeg at måtte trene for å bli god. I Flensburg hadde jeg Erik Veje Rasmussen som var fantastisk på individuelle ting. Og så lærte jeg av Kent Harry Andersson å bygge lag. Litt har jeg også fått med fra faren min som startet klubben Osborne United i Trondheim. Selv lærte jeg av alltid å trene med folk som var eldre enn meg. Filosofien min er en blanding av alt, men det kollektive er alltid i høysetet. På samlingene gjør vi ikke annet enn å trene på det kollektive, med unntak for litt skuddtrening, sier 43-åringen. – Jeg ble allerede som spiller nysgjerrig på trenerrollen fordi jeg syntes spillet var så interessant. Det å bli stilt krav til, stille krav.

Kompis og autoritær

Du trenger ikke mange værhår for å skjønne at trønderen har en høy status i spillergruppen. – Han er en fantastisk trener, ekstremt dedikert til spillet. Han har funnet det perfekte kombinasjonen av å være kompis når det passer og autoritær når han må være det. Han vier mye tid til dette og er ekstremt seriøs. Uten ønske om å krenke andre trenere må jeg si at Berge er den beste jeg har hatt, sier keeper Espen Christensen. Berge bekrefter indirekte kompisrollen. – Jeg liker å kjenne spillerne godt, være tett på dem, høre hvordan det står til og vite hva de driver med ved siden av. Da kan jeg snappe opp signalene tidlig, sier mannen som i 2004 virkelig skjønte hva omsorg var. Da fikk han lymfekreft. I Thore Sæthers bok I kampens hete – og kreften er ennå ikke overvunnet, forteller han om fysisk forfall, psykiske nedturer, tøffe behandlinger og tilbakefall.

Er han tapt for Norge?

Også trenerkollega Geir Oustorp gir Berge det beste skussmål. – Han er tydelig i formidlingen av hva han vil. I tillegg har han skapt et team med folkene rundt seg, der Børge Lund har fått til forsvaret og Steinar Ege keeperspillet. Selv svarer Berge dette når vi spør hva tiden med landslaget har lært ham. – Tålmodighet. Som klubbtrener kjemper du for to poeng onsdag-søndag-onsdag-søndag. Som landslagstrener går det to måneder mellom hver gang du ser spillerne. Da blir det tid til mange analyser, og du blir ordentlig kreativ. – Du har fått et så stort navn at andre vil ha deg? – Nå er det bare fokus på semifinalen mot Kroatia, svarer Christian Berge til ryktet om at Flensburg vil ha sin gamle helt tilbake. Og litt fokus på at familien kommer til Paris torsdag.

