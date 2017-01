EM-kometen forlenget med Byåsen

Saken oppdateres.

Landslagsbacken er ekstremt lettet etter at avtalen falt på plass. 22-åringen krevde i forhandlingene at lagvenninnen Emilie Hegh Arntzen må erstattes når hun forlater Byåsen etter sesongen.

– Det sportslige er viktigst

– For meg er det sportslige aller viktigst, forteller Waade til Adresseavisen, like etter at avtalen ble signert mandag ettermiddag.

Hun mener at Byåsen sårt trenger forsterkninger på backplassen etter at Hegh Arntzen annonserte sin avskjed fra klubben.

– Hvis vi skal være med å kjempe om medaljer i eliteserien og å spille jevnt med lag ute i Europa, er vi nødt til å erstatte Emilie, konstaterer Waade.

22-åringen forteller også at andre klubber har vært på banen, men at hun hele tiden ville forlenge med Byåsen. Forsvarskjempen forteller til Adresseavisen at trønderklubben er perfekt for henne akkurat nå, og at pilen peker i riktig retning både for hun selv og laget for tiden.

– Det har vært veldig travelt siden desember, ettersom man blir veldig fort lagt merke til når man spiller mesterskap, sier Waade.

Må ta mer ansvar

Nå skjønner EM-kometen at hun må ta enda mer ansvar i Byåsen-laget selv om hun bare er 22 år gammel.

– Det blir et mye større krav til å ta ansvar hos oss som er litt rutinerte, sier Waade og ler av at hun kaller seg selv rutinert i en så ung alder:

– Både jeg, Ida (Alstad) og Teodora (Tomac) må stå enda mer frem til vi får en erstatter i boks for Emilie, mener Waade.

Byåsen-damene slo sensasjonelt det russiske storlaget Rostov Don søndag og 22-åringen peker på disse kampene som nøkkelen for utvikling:

– Det er 12 andre lag som kan tilby meg eliteseriespill, men det er ikke mange som kan slå i bordet med Europa-cup. Disse kampene er utrolig viktige for egen sportslig utvikling, sier Waade.

– Nå kan vi slippe jubelen løs

Byåsen-styreleder, Oddvar Aardahl, er storfornøyd med at Waade signerte for tre nye år. Han vil ikke gå inn på de økonomiske betingelsene i treårsavtalen.

– Dette var en skikkelig gladnyhet, erkjenner Aardahl som søndag måtte innse at landslagsspilleren Emilie Hegh Arntzen var tapt for Byåsen.

Aardahl berømmer Waades fokus på det sportslige, og sier han kan garantere at 22-åringen får utvikle seg på best mulig måte i klubben.

– Jeg vil trekke frem Olympiatoppen som er en garantist for å få til den utviklingen som de ønsker, sier styrelederen til Adresseavisen.

– I tillegg til dette så vet vi jo at Silje har veldig gode kvaliteter i forsvarsspillet, men må utvikle angrepsbiten. Denne muligheten får hun i Byåsen, forsikrer Aardahl.

– Waade sier at klubben trenger sårt å erstatte Hegh Arntzen, klarer dere det?

– Det er klart at det er vanskelig å erstatte en spiller på så høyt nivå med våre økonomiske restriksjoner, men målet er å hente inn noen som kan fylle hennes sko på sikt, sier Aardahl.

Han forteller at jakten på en ny spiller allerede er i gang, men vil ikke gå inn på noen konkrete navn.