Ekspert: – Norge har en av verdens beste trenere

– Christian Berge er en av verdens beste trenere, sier treneren for Norges beste klubblag, Michael Appelgren i Elverum. Det er bare ett aber når Norge møter Polen i åpningskampen torsdag kveld.

– Da møter Norge treneren som er aller best, Talant Dusjhebajev. Det blir en heftig trenerduell, men jeg tror Norge vinner kampen. Polen er svekket siden Norge slo dem i EM i fjor, sier Appelgren, som likevel tror det kan bli tøft for Norge å komme til en ny semifinale.

– I EM hadde ikke Norge noe å tape. Da gikk nesten alt bra, og de bare red videre på en bølge gjennom hele mesterskapet. Denne gangen blir det tøffere, blant annet fordi ingen lenger vil undervurdere Norge. Noen skader i oppkjøringen har også skapt litt uro, sier Elverum-treneren.

– Har Norge er spesielt problem?

– Ikke problem, men det er noen land som har flere verdensklassespillere. Det var godt gjort å bli nummer fire i EM. Hele Europa ble rystet, men det er en forskjell å skulle gjøre den en gang til. Likevel ligger det der som en drøm – en drøm som kan bli oppfylt om Norge får litt mer sving på keeper- og forsvarsspill enn i oppkjøringen, sier Michael Appelgren.

– Kan ikke være så defensive

På det siste punktet får Appelgren full støtte av tidligere landslagstrener Gunnar Pettersen.

– Norges utfordring ligger i forsvars- og keeperspill. Vi må ha fått gjort noe med det siden oppkjøringskampene mot Sverige. Det ble for defensivt. Vi må lenger frem, ellers kommer vi til å bli skutt i senk. Det var utfordringen også i EM, men takket være en fantastisk uttelling i angrep gikk det bra. Seks av ti er godkjent, men Norge hadde åtte av ti. Det er som å skyte straffekast, men vi kan ikke forvente det en gang til, sier «GP».

– Blir forsvaret bedre, får vi også bedre målvakter. Da er alt mulig, fortsetter Pettersen.

– Tøft keepervalg

Fra den norske EM-troppen er tre mann ute: Erlend Mamelund, Harald Reinkind og Thomas Kristensen. Mamelund og Reinkind sto sammen i midtforsvaret.

– Mamelund borte fra forsvaret gir Norge en enda større utfordring. I angrep hadde Reinkind erfaring, mens vi har fått inn en uten erfaring (Magnus Abelvik Rød). Det er et lite minus, men vi har to andre kjevhendte – og Kent Robin Tønnesen fikk mestersapserfaring i fjor. Egentlig er jeg ikke bekymret for at vi ikke kommer til å score nok. Utfordringen ligger bakover, sier Pettersen, som synes Christian Berge tok et tøft keepervalg.

- Han satte ut den mest rutinerte, og det skal baller til å gjøre det. Det er nytt for Ole (Erevik) å spille med briller, og han hadde vært innpå i bare tre seriekamper, så jeg tror han gjorde det riktige. Ut fra det han leverte mot Sverige er han nok nummer tre, oppsummerer Gunnar Pettersen.

