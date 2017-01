Federer ble hyllet etter thrilleren, men nå beskyldes han for juks

Saken oppdateres.

Søndag sikret den sveitsiske tennislegenden Roger Federer (35) sin 18. Grand Slam-tittel da han slo rivalen Rafael Nadal 3–2 i sett etter tre timer og 37 minutter spill i Melbourne.

Triumfen kom etter seks måneder med skadeproblemer for Federer – og han er blitt hyllet for den bemerkelsesverdige bragden – hele fem år etter hans forrige Grand Slam-tittel.

Seieren ble kategorisert som sveitserens største noensinne, blant andre av SkySports tennisekspert , og 35-åringen trekkes nok en gang frem som en av tidenes største idrettsutøvere.

– Det er juks

Men ikke alle hadde kun lovord å komme med etter tennisdramaet mellom Federer og Nadal. Den tidligere Wimbledon-vinneren Pat Cash går nemlig hardt ut mot flere spillere, blant andre sveitseren.

Til BBC melder australieren at Federers pause etter det fjerde settet er å utnytte regelverket.

35-åringen tok nemlig et opphold under oppgjøret mot Nadal av medisinske årsaker - for så å fortsette kampen som normalt. Det samme gjorde veteranen i semifinalen. Det opprører Cash, som antyder at sveitseren kan ha bedt om pausen kun fordi han trengte hvile.

– Man kan ikke stoppe et maraton bare fordi man er sliten. Om han er sliten, er det fordi han ikke har god nok kondisjon, sier han og fortsetter:

– Jeg kan ikke beskrive hvor dårlig dette er blitt fulgt opp gjennom hele turneringen. Det er feil, feil og feil. Det er juks, men det blir godtatt. Det er juks som er tillatt ifølge regelverket, men det er ikke riktig.

Svarer på kritikken

Konfrontert med kritikken svarer Federer ifølge BBC at han trengte pausen på grunn av en skade.

– Jeg kjente noe i forsiden av låret allerede i det andre settet, og lysken begynte å gjøre vondt i det tredje. Jeg sa til meg selv at reglene er der og at jeg kan bruke dem, sier sveitseren.

– Jeg syns heller ikke at vi skal utnytte reglene og systemet, og jeg mener jeg har vist vei i 20 år. Så jeg syns at det å kritisere her er å overdrive. Jeg er den siste til å ta en medisinsk pause, så jeg vet ikke hva han snakker om, slår Federer tilbake.

Han befestet med sin seier søndag sin klare førsteplass på listen over tennisspillere med flest Grand Slam-titler. Avstanden ned til spanske Nadal er nå på fire.

– Det var en bra kamp, men Roger fortjente det nok litt mer enn meg. Jeg føler at jeg er tilbake på et høyt nivå, og jeg skal fortsette å kjempe, sa Rafael Nadal etter kampen.