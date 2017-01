Fikk én million nordmenn klistret til skjermen: Nå tror de på nytt eventyr

Saken oppdateres.

NANTES (adressa.no): Foran torsdagens VM-start mot Polen er gjennomgangsmelodien i den norske landslagstroppen at det er mulig å sende store deler av det norske folk ut i en kollektiv håndballeufori på ny.

– Det må vi prøve på. Alle muligheter ligger foran oss, og vi har bra nok lag til å gjøre det også, sier Sander Sagosen.

Han tenker på muligheten til å kopiere den overraskende sterke prestasjonen i Polen-EM, der det norske laget – etter en trang start – tok seg hele veien til en semifinale.

Seerrekord

Nettopp den, som endte med tap mot Tyskland etter ekstraomganger, sørget for ny seerrekord hos TV3.

I gjennomsnitt så 1.080.000 nordmenn kampen på tv. Sluttminuttene trakk på det meste til seg 1.371.000 seere. I år er det TV 2 som har rettighetene, og da kan tallene vokse seg enda større.

– Vi er så å si de samme spillerne i år, så det burde absolutt være mulig å få til igjen, sier Espen Lie Hansen.

Skytteren hadde nest flest norske scoringer i EM for et år siden, og mener det er opp til Norge selv å komme opp på nivået som ga semifinaleplass da.

– Vi viste at vi kan slå alle, og klarer vi å komme på nivået fra i fjor kan det bli gøy, sier han.

Snakker ned favorittstempelet

Både han og Sagosen har ingen problemer med at Norge må ta på seg favorittstempelet mot Polen, til tross for at torsdagens motstander spilte semifinale i OL så sent som i sommer.

Nå er laget fryktelig skadeskutt, og kommer med en sylfersk backrekke.

– Det kommer litt ukjente polske spillere vi bare har tre kamper med info på. De er litt i det området vi er, og har et ungt og sultent lag. De kommer med en fryktelig offensivhet og er duellsterke bakover. Så får vi se om vi får splittet det, og får det sånn vi vil ha det, sier landslagssjef Christain Berge.

Og kaller det hele en 50/50-kamp hva favorittstempel angår.

Oddsmarkedet er helt uenig med landslagssjefen, og Norsk Tipping holder Norge som store favoritter. Seks timer før kampstart gir norsk seier 1,28 ganger innsatsen tilbake. Polsk seier gir over fire i odds.

– Det må vi tåle. Med det laget Polen stiller synes jeg det er et lag vi skal slå. Helt ærlig, sier Espen Lie Hansen.

«Gode» nerver

Da spillerne ankom kamparenaen i Nantes onsdag ettermiddag synes Berge å merke noe av den offensive innstillingen Lie Hansen gir uttrykk for. Han forteller om skarpt fokus og om at han kunne spore mesterskapsfølelsen.

– Laget virker veldig tent og klar, beskriver landslagssjefen.

Det gir Sagosen ham rett i.

– Det er nerver, og jeg gleder meg veldig til å komme i gang og få spilt den første kampen. Det er en liten nøkkelkamp, sier han.

Vertsnasjon Frankrike åpnet Norges gruppe med storseier over Brasil onsdag kveld. I tillegg til Norge og Polen utgjør de gruppen sammen med Russland og Japan.