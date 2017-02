Forbundet krever svar fra Byåsen

Saken oppdateres.

– Jeg har vært i kontakt med styrelederen i Byåsen (Oddvar Aardahl) i dag. Vi kjenner bare saken gjennom det som har stått i mediene, og har bedt om en redegjørelse fra klubben. Den har jeg bedt om å få i løpet av dagen i dag.

Det sier generalsekretær Erik Langerud i Norges Håndballforbund (NHF) til Adresseavisen.

Før helgen ble det kjent at Byåsen skal motta et millionbeløp gjennom et spillselskap. Det er trondheimsmannen Morten Klein, som har blitt milliardær på nettopp pengespill, som står bak.

Spillselskapet skal ikke ha tilbake markedsføringsplass i form av drakt- eller arenareklame, og det hele er blitt fremstilt som en ren gave til toppklubben.

Fredag sa Langerud at NHF slett ikke hadde sansen for avtalen, og at de hadde en klar forventning om at «Byåsen ordner opp i dette» .

Byåsens styreleder ga imidlertid klar beskjed om at de ikke kommer til å annullere avtalen med spillselskapet.

– Vi mener vi ikke har gjort noe ulovlig, og har ikke gått på akkord med våre verdier i Byåsen, sa Oddvar Aardahl.

Nå vil altså forbundet ha svar fra klubben, som de siste årene har slitt kraftig økonomisk.

– Hvilke sanksjonsmuligheter har dere?

– Det er litt tidlig å spekulere i. Ethvert idrettslag er underlagt det til enhver tid gjeldende regelverket. Så finnes det sanksjonsmuligheter, men først vil jeg ha klarhet i de faktiske forholdene fra klubbens leder, sier Langerud.

– Det er viktig at Byåsen er innforstått med regelverket og har tatt en beslutning ut fra det, legger generalsekretæren til.