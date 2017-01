Forbundet nekter å oppgi hva håndballgutta veier

Saken oppdateres.

NANTES: Håndballforbundet ønsker ikke at unge spillere hjemme skal få fokus på kropp.

Ingen av de norske spillerne har noe imot å oppgi hva de veier. Men NHF gjør alt for å unngå kroppsfokusering.

Joakim Hykkerud fleiper ofte med vekten sin og klapper seg på magen.

Det får han lov til, men NHF vil ikke at vekt skal bli et tema blant yngre spillere.

– Vi har valgt å følge samme linje for herrer som for damer. Vekten er ikke så relevant for hva som presteres på banen. Mange av spillerne har ikke noe problem med at vekten oppgis, men det er farlig hvis vekt blir fokusert for mye. Vi vil ikke at «veier jeg mer eller mindre enn Nora Mørk?» skal bli et tema blant yngre jenter, sier generalsekretær Erik Langerud i håndballforbundet om hvorfor NHF har vektlagt å utelate denne opplysningen.

Veide 130 kilo

Bamsen Joakim Hykkerud spiser Bamsemums, snakker gjerne om vekt og klapper seg på magen hvis fotografene ønsker det. Han vet ikke om han er helt enig med forbundet.

– Jeg synes alle skal være fornøyd med den kroppen de har. Det er viktig å finne sin egen type og måte å gjøre det på. Jeg har ikke den kroppen som passer best til stranda, men den passer godt til håndball, sier en smilende Hykkerud. Han ble aldri ertet som liten.

– Hadde de gjort det, ville jeg bare satt meg på dem. Du skal ikke være flau for noe, for du kan komme langt uansett, sier telemarkingen, som veide 130 kilo på det meste. Så gikk han ned til 105. Det ble for lite. Nå veier han 113–114 – og det skal Japan få merke torsdag kveld!

Norges blanke kolonne

Det var Norges damelandslag som var først ute internasjonalt med å utelate antall kilo. Det kom etter initiativ fra blant andre trener Marit Breivik.

– Dette var i en periode hvor det var mye fokus på idrett og spisevegring. Vi forsto ikke ideen med å opplyse hva jentene veide. Det var vel interessant bare for dem som ville lage statistikk. Vi ville heller ha fokus på å utvikle trening og kosthold som en del av treningslæren, forteller Breivik.

– Men hvorfor oppgi høyde, kan det ikke være like ubehagelig for en jente å få avslørt at hun måler for eksempel bare 1,60?

– Høyde har litt mer betydning. Det kan fortelle om et midtforsvar, for eksempel. Men heller ikke høyde er så veldig interessant. Det er prestasjonene på banen som avgjør. Sveriges tidligere playmaker, Ljubomir Vranjes, er for eksempel bare 1,66, men han var en fantastisk spiller. Håndball er en idrett hvor en strømlinjeformet kropp ikke er avgjørende, sier Marit Breivik.

Myrhol snur saken

Lagkaptein Bjarte Myrhol sier at man like gjerne kan snu problemstillingen på hodet.

– Ved å oppgi vekten vår ville forbundet vist at man kan komme på landslaget uten tanke på hvordan du ser ut. Du må ikke være to meter eller veie noe spesielt. Er du kjempestor og tung kan du finne din posisjon på streken, og om du løper 100-meter'n på 25 kan du likevel bli en keeper i verdenstoppen. Det er det som er så fantastisk med håndballen, det er rom for så mange typer, sier Myrhol, som ikke tror spisevegring er noen problem i guttehåndballen.

Har ingenting å si

Langerud mener Norges praksis har noe for seg. – Det er farlig hvis høyde og vekt blir et parameter for unge spillere som lurer på om de kommer til å bli gode. Dagens trenere bruker ikke vekten på motstanderne når de analyserer motstanderne. Det tror jeg heller ikke er viktig for Christian Berge når han legger opp taktikken før møtet med Japan, sier Langerud.

– Veier jeg for mye, veier jeg for lite? Ungdom kan fort få feil syn på slike ting.

– Hvorfor oppgi høyde?

– Høyde er mye mindre fokusert enn vekt. Det skumle er når vekten settes sammen med høyden.

– Hva har IHF sagt til at Norge har utelatt vekt?

– Jeg har ikke hørt noe, selv om IHF til tider kan være noe opptatt av detaljer, sier Langerud, som her landslagssjefen med på laget.

– Det er fornuft i dette – et viktig signal å gi til de yngre. Om du er født tidlig eller sent på året kan gi betydelig forskjeller i de yngre årsklassene. Det er viktig for oss at de fysiske forskjellene ikke avgjør om du skal fortsette å spille håndball, sier Berge, som ikke var klar over at Norge ikke hadde oppgitt vekt.

Bredelis middagsfleip

Det ble en del klirring med tallerkenene da TV 2-kommentator Harald Bredeli under dame-VM i 2013 kom med følgende kommentar om den serbiske strekspilleren Dragana Cvijic, som veide 95 kilo: «1,85 høy, og vi ser at hun ikke har stått over en middag siden hun ble født for 23 år siden».

– Vi vet jo ikke om Cvijic var så god fordi hun veide 95 kilo. Kanskje hun hadde vært like god om hun hadde vei 85 eller 110? I dag ser vi at strekspillere kan være like dyktige enten de veier 90 eller 130 kilo, sier Langerud som ønsker minst mulig kroppspress.

– Men fokuserer dere ikke selv på kropp når dere lanserer prosjektet høye jenter?

– Vi hadde gjort det hvis vi hadde fokusert på at du må være høy for å bli god, men vi vil ha noen høye også. Det er ikke nødvendig for å bli god, det har vel backrekken vår på damelandslaget bevist, sier Langerud og tenker på Veronica Kristensen, Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk.

Torsdag kveld legger gutta mest vekt på å slå Japan.

TV 2 kl. 20.45: Norge-Japan