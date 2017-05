Forsøkte å kysse reporter på direktesendt TV – kastet ut av French Open

Mann pågrepet og siktet for ran av tenåringer på Nardo

Saken oppdateres.

Maxime Hamou (21) er fratatt akkrediteringen til tennisturneringen French Open.

Det skjer etter et direktesendt TV-intervju den franske 21-åringen gjorde med Eurosport i Frankrike. Underveis i intervjuet forsøkte Maxime Hamo gjentatte ganger å kysse reporteren Maly Thomas.

– Det var meget ubehagelig. Hadde vi ikke være direkte på TV, så hadde jeg slått ham, sier Maly Thomas ifølge Eurosport .

Maxime Hamou, som er rangert som nummer 287 i verden, røk ut av French Open allerede i første runde – slått ut av Pablo Cuevas fra Colombia.

– Oppførte seg som en klovn

Etter episoden med Maly Thomas er han nå kastet ut fra årets turnering. Arrangøren har tatt fra ham akkrediteringen. Hamou får derfor ikke oppholde seg på French Opens anlegg i Paris.

Se episoden her:

⚡️VIDÉO - Polémique après le comportement du tennisman français Maxime #Hamou face à la journaliste Maly Thomas. pic.twitter.com/Cu2jOqVWfU — AlertesNews (@AlertesNews) May 30, 2017

– Vi beklager at episoden oppsto på direktesendt TV, skriver Eurosport Frankrike på Twitter .

En unnskyldning ble presentert på kanalen i går kveld.

Martin Vaisse, Hamous trener, sier til L’Equipe mener eleven oppførte seg som en klovn.

– Jeg er ikke her for å unnskylde ham. Han gjorde en feil og oppførte seg som en klovn. Han må lære seg hvor grensen går for dette tullet. Det er noe han må jobbe med, sier Martin Vaisse, Hamous trener, til L’Equipe .