Fotballikonets Trump-støtte skaper Superbowl-støy

Saken oppdateres.

Han er et amerikansk fotballikon av det sjeldne slaget. Quarterback Tom Brady (39) skal lede sitt New England Patriots til den største årlige idrettsbegivenheten i USA, Superbowl. Motstandere i årets finale som går av stabelen søndag 5. februar, er denne gang Atlanta Falcons.

Trump-innblandingen

Men før den første fotballen sparkes høyt over kunstgresset på NRG Stadium i Houston søndag kveld, må den samme Tom Brady se at hans vennskap med president Donald Trump blir et hett tema i dagene før kampen.

Selv ble han sett med en «Make America Great» caps allerede i 2015. Han ble invitert til å være dommer i en missekonkurranse og de to har spilt mer enn en runde golf sammen.

Da han ble spurt om sitt vennskap til en president som er mildt sagt omstridt i disse dager i sin ukentlige opptreden på et radioshow i hjembyen Boston svarte han:

– Hvorfor er dette en så stor sak. Jeg vil ikke gå inn på dette, men hvis du kjenner noen, betyr det ikke at du er enig alt denne sier og gjør, sa han til vertene Kirk og Callaghan på deres radioshow hos WEEI.

Et svar som blir sett på som unnvikende og vagt. Ikke minst er det harde reaksjoner i det som blir ansett å være liberale medier.

Mer enn bare en quarterback

– Hvorfor har Tom Bradys vennskap med Trump offentlighetens interesse? skrev Melissa Jacobs i Sports Illustrated i en kommentar.

Hun gjør det helt klart at vennskapet mellom presidenten og USA mest berømte fotballspiller ikke er noe man bare kan skubbe bort og glemme.

– En gang var Tom Brady bare en fotballspiller. Men etter hvert som Bradys stjernestatus ble større, ble han til noe større. Han ble til superhelten med navnet TB12.

Kommer ikke unna

Hun er ikke alene om å være skeptisk til Bradys vennskap med Trump.

– Du blir dømt ut fra hvilket selskap du holder deg med, Tom Brady. Derfor er ditt vennskap med Donald Trump en stor sak, skriver kommentatoren Seth Walter i den store New York tabloiden-Daily News. Dette er en avis som politisk blir ansett for å være storbyens talerør for demokratene.

– Ja, Tom Bradys vennskap med Donald Trump har en betydning, skriver den liberale t idsskriftet The Nation på sine nettsider.

The Nation mener at det har en betydning at Donald Trump brukte støtten fra New England Patriots-trener Bill Belichick og Tom Brady i avslutningen av valgkampen.

Trump setter pris på støtten

Det skaper ikke mindre støy når Trumps rådgiver og mildt sagt omstridte Kellyanne Conway bruker Tom Brady i sin rettferdiggjøring av Donald Trumps mange presidentordrer i sin første uke av embetet. Forrige mandag sa hun til mediene:

– President Trump er så takknemlig for at venner som Tom Brady er lojal og kan overse splintene, de verbale splintene.

Trump-støtte hos flere

Som nevnt er New England Patriots-trener Bill Belichick også en som blir ansett å være en av Donald Trumps lojale. Eieren av Patriots, styrtrike Robert Kraft, har heller aldri lagt skjul på sin støtte til USAs nye og omstridte president.

Men det snakkes selvfølgelig om selve kampen også. Det er New England Patriots som er oddsfavoritter til å vinne. Dersom det skjer så vil det være Tom Bradys femte SuperBowl-seier.