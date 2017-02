Frustrert over forbundet: Byåsen mener de ikke får svar på hva de gjør galt

Saken oppdateres.

Norges Håndballforbund (NHF) ga først Byåsen frist ut dagen på å si fra om de vil motta spill-millionen eller ikke.

– De vil jeg skal svare i løpet av dagen (torsdag). Hvis ikke anser de det som vi tar imot gaven. Og det er feil, sier Byåsens styreleder Oddvar Aardahl til Adresseavisen klokken 1530 torsdag ettermiddag.

Den fristen er nå utvidet til ut arbeidsdagen fredag, ifølge NHFs generalsekretær Erik Langerud.

Aardahl har i flere dager forsøkt å få et konkret svar på hva Byåsen gjør galt dersom de velger å ta imot én million kroner fra et utenlandsk spillselskap – men mener han ikke når frem.

Partene offentliggjorde avtalen for en uke siden , og da ble det også sagt at Byåsen skulle motta pengene uten noen form for gjenytelse. Det fikk Norges Håndballforbund til å reagere, og de har bedt Byåsen Håndball Elite om å ombestemme seg.

– Må respektere oss

Byåsen på sin side har vært åpen på at de kommer til å gjøre nettopp det, såfremt forbundet kan gi dem en ordentlig begrunnelse om hvorfor. Onsdag kveld var styreleder Aardahl i samtaler med generalsekretær i NHF, Erik Langerud, samt forbundets jurist.

Byåsen var lovet en skriftlig tilbakemelding torsdag, men da den kom torsdag ettermiddag var det ifølge Aardahl uten en konkret forklaring fra NHF – kun med henvisninger til resolusjoner Byåsen-styret må sette seg inn i.

Og i tillegg en frist for når klubben må si klart fra om at de ikke vil ta imot millionen fra spillselskapet til milliardæren og trondheimsmannen Morten Klein.

– Jeg må kunne kreve et ordentlig svar fra dem. De må respektere oss også. Vi kommer til å innrette oss, men de må forklare hvorfor vi må bøye av. Det er jo sånn i et demokratisk samfunn, sier Aardahl, som i et svar til NHF har bedt om å få utvidet fristen.

– Styret i Byåsen Håndball Elite er opptatt av at prosessen skal være ryddig og i ettertid dokumenterbar. Derfor vektlegges skriftlighet i all kommunikasjon av prinsipiell art, sier han.

Uenig

Generalsekretær Langerud sier til Adresseavisen at han ikke deler oppfatningen om at Byåsen ikke har fått gode nok svar.

– Jeg mener vi har hatt en veldig god dialog, spesielt de siste dagene. Det aller viktigste for oss er at Byåsen forstår idrettens lovverk og resolusjoner, sier han.

– Fokuset nå er at vi prøver å bistå klubben så godt som mulig med å forstå lovverket, og at de fatter sitt vedtak basert på det, sier han.

Langerud mener Byåsen har fått oversendt tydelige og konkrete resolusjoner som forklarer hvorfor klubben – etter forbundets syn – må bestemme seg for å si nei til millionbeløpet.

– Kan gjøre vedtakene de vil

I desember 2015 vedtok Idrettsstyret en resolusjon om lokal oppfølging av enerettsmodellen. I innledningen til vedtaket står det at Idrettsstyret mener «det er en illojal handling mot norsk idrett å bidra til å fremme ulovlig pengespill. Dette omfatter blant annet å motta økonomiske bidrag fra, eller samarbeide med, selskaper som tilbyr ulovlige pengespill».

– Så er klubben i sin selvstendige rett til å gjøre vedtakene de vil. Vårt håp er at klubben ikke vedtar noe som bryter med idrettens regelverk, sier Langerud og mener idrettens regelverk er tydelig.

– På generelt grunnlag bør idrettens holdning til internasjonale spillselskap være godt kjent. Så er det mange variasjoner om hvordan noen forsøker å samarbeide, og da er det viktig at de som tilbys sånt tar kontakt og søker råd før man aksepterer, sier han.