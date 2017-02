Gro Hammerseng-Edin legger opp etter sesongen

Saken oppdateres.

Gro Hammerseng-Edin bekrefter overfor TV 2 at hun er i ferd med å avslutte sin suksessrike håndballkarrière.

Mandag kveld ble det kjent at kona, Anja Hammerseng-Edin, gir seg etter sesongen. Nå gjør altså ektefellen det samme.

Gro Hammerseng-Edin var i en årrekke kaptein på det norske håndballandslaget, og var med og vant OL-gull i Beijing i 2008.

– Jeg har bestemt meg. Jeg skal ut på nye eventyr etter sesongen. Det er litt vågalt, for jeg har bestemt meg uten at jeg har en plan, sier hun til kanalen tirsdag.

– Jeg sa det til jentene i går. De ble litt overrasket, selv om de ikke bør bli det. Jeg er tross alt snart 37 år. Mange trodde jeg skulle ta et år til. Men det er deilig å kjenne på at dette er et valg og ikke noe uunngåelig, sier hun.

Skummelt å legge opp

I desember i fjor snakket håndballstjernen med Aftenposten om livet etter toppidretten . Hun har vært med i et prosjekt som skal gjøre utøvere bedre rustet til livet etter karrièren.

– Jeg må innrømme at jeg har hørt mange uttrykke at det er krevende å kutte ut toppidretten og starte på noe nytt. De har følt seg litt fortapt. Idretten blir en så stor del av identiteten, og det blir annerledes når man ikke lenger er utøver, sa hun da.

Topputøvere får mye tilrettelagt den tiden de er aktive.

– Det kan virke som brutalt å slutte som aktiv når Olympiatoppen, forbund og klubb ikke lenger har noen forpliktelser overfor deg, sa hun.

Hun la imidlertid til at hun ser for seg en fantastisk periode etter karrierne, hvor hun får muligheten til å brenne for noe annet.

I 2015 deltok Hammerseng-Edin i Aftenpostens serie om kvinner som legemliggjør feminismen gjennom sitt virke: «Jeg føler jeg har vært homo-Gro»

Stor medaljesamling

Hammerseng-Edin ga seg på landslaget i 2013. I tillegg til OL-gullet har hun tre EM-gull og to VM-sølv.

Hun har spilt for Larvik siden 2010, og var med og vinne Champions League året etter.

I august 2013 giftet hun seg med Anja Hammerseng-Edin. Sammen har de sønnen Mio.