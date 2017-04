Gulljenta sier nei til Norge etter 197 landskamper

Saken oppdateres.

Norges strek- og forsvarskjempe er ikke blant spillerne som Thorir Hergeirsson kaller inn til samling i Honningsvåg i mai.

– Jeg har vært heldig som har fått være med på mye med landslaget. Jeg debuterte i mesterskap under EM i Sverige i 2006 og avsluttet med EM-gull i Göteborg før jul. Sånn sett er ringen sluttet nå, sier Malm Frafjord (31) til Adresseavisen. Hun legger til:

– Det er så mange høydepunkter å trekke fram i løpet av landslagskarrièren min. OL i Beijing i 2008 var fantastisk å være med på, selv om jeg bidro mer sportslig under OL i London i 2012, sier hun.

I slutten av 2012 takket hun også nei til spill for Norge, men gjorde et vellykket comeback på landslaget før OL i Rio sist sommer.

Hun vant OL-bronse i august og EM-gull i desember. Men nå sier altså den tidligere Byåsen-spilleren og vinneren av trøndersk idretts høyeste utmerkelse – Olavsstatuetten – takk for seg i landslagsdrakten.

– Jeg føler at det er riktig å gi seg. Det er på tide å slippe til nye spillere, og jeg føler at jeg vil prioritere annerledes fremover, sier Malm Frafjord som debuterte på landslaget i 2005.

Avsluttet med mesterskapsbeste

Etter EM-triumfen i Sverige i desember – der hun vant sitt fjerde EM-gull – var hun tydelig på at hun ikke kunne love mer spill for Norge.

– Jeg har lært av Marit Breivik at man skal leve i nuet, sa Marit Malm Frafjord til Adresseavisen etter å ha spilt finalen i det hun beskrev som sitt beste mesterskap noensinne.

Tilbake i Larvik, med travelt kampprogram i hjemlig serie, cup og med Mesterliga-spill, kjente hun at kroppen har godt av å slippe belastningen som landslaget betyr.

– Det var utrolig artig å komme tilbake i fjor, men jeg fortalte til Thorir Hergeirsson at jeg telte på knappene etter EM. Han syntes det var en kjedelig beskjed å få, men var forberedt på det, sier Malm Frafjord.

Klar for rumensk eventyr

De neste to årene skal den tidligere landslagskapteinen spille for rumenske CSM Bucuresti. Der blir hun igjen lagvenninne med Isabelle Gulldén som hun spilte sammen med i danske Viborg. Etter å ha blitt slått ut av Mesterligaen i kvartfinalen med Larvik i påska, håper Malm Frafjord at hennes nye klubb vil kjempe om det gjeveste klubbtrofeet neste år.

– Jeg gleder meg til å oppleve en ny klubb og en ny kultur. Det blir en fin sportslig utfordring og en mulighet til å legge seg opp litt penger, sier strekveteranen.

I kontrakten med den rumenske storklubben som skal trenes av den danske suksesstreneren Helle Thomsen, har Malm Frafjord en avtale om å få fri når landslagsspillerne er i aktivitet.

Frafjord får «penger på bok» til karriere-slutten

– Det er viktig for meg å ha muligheten til å reise hjem til kjæresten min, familien og venner.

VM i Tyskland neste

Thorir Hergeirsson må dermed klare seg uten de to siste mesterskapenes forsvarsdirigent og målgarantist inne på streken under VM i Tyskland i desember. Landslagssjefen beskriver Marit som en sentral spiller på landslaget i to perioder. Først fra 2006–2012 og med et solid comeback til OL og EM i 2016.

– Marit var vår kaptein i en periode, hun er en spiller som går foran i handling. Vi i trenerteamet respekterer Marits valg. Den indre motivasjonen og lysten til å satse på både klubb- og landslag må være sterkt til stede. Når hun ikke kjenner dette med tanke på spill for landslaget, vil vi ønske henne lykke til med ny epoke i karrièren i Bucuresti. Nå vil yngre krefter få mulighet til å bringe sine kvaliteter inn i landslaget og være med å utvikle seg og laget fremover mot nye utfordringer, sier Hergeirsson.

Med Marit Malm Frafjord ute av landslaget, ligger det an til en kamp om plassen på streken mellom Vilde Ingstad, Jenny Grøtan, Vilde Ingeborg Johansen og Kari Brattset. Også Heidi Løke vil være aktuell igjen etter fødsel.