Håndballforbundet hardt ut mot milliongave fra spillselskap

Saken oppdateres.

Det sier Erik Langerud, generalsekretær i Norges Håndballforbund (NHF). Forbundet reagerer sterkt etter at Adresseavisen kunne fortelle om at et utenlandsk spillselskap nå gir Byåsen en milliongave.

Norsk idrett har et tett forhold til Norsk Tipping, og da blir det bråk når utenlandske spillselskaper trer inn i denne manesjen. Det er Morten Klein som står bak pengegaven. Nå støtter han Byåsen gjennom Norgesspill.com, et spillselskap som har hovedkontor på Malta.

Fredag var det møteaktivitet om saken både i Idrettsforbundet, Håndballforbundet og i Lotteritilsynet.

– Dette har vi ikke sansen for i det hele tatt, sier Erik Langerud i Håndballforbundet.

Refser Byåsen

Generalsekretæren sier at Byåsen for noen måneder siden var i kontakt med sin lokale regionsleder for å høre om det var greit at de mottok pengegaven.

– Det de har spurt oss om var om det var greit at en privatperson kunne gi dem en gave. Det er jo selvsagt OK. Når det så kommer frem at et utenlandsk spillselskap står bak, er det noe vi overhodet ikke har sansen for. Det er en vesentlig forskjell på om pengene er gitt av en privatperson eller et spillselskap, sier Langerud.

– Føler Håndballforbundet seg lurt?

– «Lurt» er et hardt ord. Men vi har en klar forventning om at Byåsen ordner opp i dette, sier generalsekretæren.

– Vil det si at Byåsen må si fra seg pengegaven?

– Nå må vi få satt oss skikkelig inn i saken først og få alle detaljer på bordet. Men jeg kan si følgende: Det Byåsen har spurt om, er greit. Det de har gjort, er ikke greit. Spillselskapet er åpenbart ute etter å skape blest om seg selv, sier Langerud.

Lotteritilsynet: - Uheldig

Norsk Tipping har monopol i Norge. Ingen utenlandske aktører kan markedsføre sine spill, selv om regelverket omgås i stor skala.

Idrettsforbundet var fredag i kontakt med Lotteritilsynet, som vil se nærmere på saken.

– Lotteritilsynet kjenner ikke til saken annet enn referert i media. På et generelt grunnlag kan jeg si at etter pengespilloven er det kun Norsk Tipping som har lov til å tilby og markedsføre pengespill i Norge, sier Linda Vøllestad Westbye, avdelingsdirektør i Lotteritilsynet.

– Et samarbeid mellom norske idrettsklubber og utenlandske spillselskaper kan bidra til å legitimere selskaper som driver ulovlig i Norge, noe som vi synes vil være uheldig., sier hun.