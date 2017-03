Håndballforbundet vil kalle inn Byåsen og Kolstad til møte

Saken oppdateres.

Byåsen - Stabæk 33–26 (15-12)

Onsdag kveld vant Byåsen mot Stabæk i eliteserien hjemme i Trondheim Spektrum. Skal vi tro styreleder Oddvar Aardahl i Byåsen Håndball Elite, kan det hende at det ikke skjer neste sesong.

Vil ikke garantere spill i Spektrum

– Jeg vil ikke garantere at Byåsen Håndball Elite spiller i Trondheim Spektrum til neste år, sa Aardahl til Adressa på tirsdag.

Grunnen til det er at verken Kolstad Håndball eller Byåsen Håndball Elite får selge eller servere mat og drikke under sine egne arrangement i hallen.

– Vi taper over en halv million årlig på at vi verken får selge, eller gi bort mat og drikke i forbindelse med elitekampene våre i Trondheim Spektrum. Vi arrangerer også egen håndballturnering siste helga i april, og der taper vi rundt 700.000 kroner på denne ordningen, fortalte daglig leder i Kolstad Håndball, Jostein Sivertsen.

Dobbeltmoral fra Håndballforbundets side i Byåsen-saken

Forbundet vil møte klubbene

Øyvind Tokstad er styreleder i Håndballforbundet region Nord. Han forteller at de har fått med seg saken, og at de vil gjøre det de kan for å hjelpe klubbene.

– Vi har fått med oss at Byåsen og Kolstad ikke er helt fornøyd med noen av rammevilkårene rundt kampene deres i Trondheim Spektrum, og det er noe vi vil hjelpe klubbene med, sier Tokstad.

Han vet foreløpig ikke hvordan de kan bistå klubbene, men sier at de skal innkalle Kolstad og Byåsen til et møte for å finne ut av det.

– Vi skal kalle klubbene inn til møte i nærmeste framtid. Der vil vi diskutere hvordan vi best kan bistå klubbene med hjelp, slik at de skal få best rammevilkår rundt kampene sine, avslutter Tokstad.