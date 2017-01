Håndballgutta storspiller i VM, men håpløse tidspunkt gir lave seertall

Saken oppdateres.

Norges håndballherrer skal tirsdag ut i kvartfinale mot Ungarn i franske Albertville. Kampen har avkast klokken 17.00 – som ikke er optimalt verken for seerne eller TV 2.

Gruppespillskampen mot Brasil gikk klokken 14 på en tirsdag, mens lørdagens åttedelsfinale mot Makedonia gikk lørdag klokken 16. Helst vil TV-selskapene ha kampene på kveldstid. Da er seerpotensialet størst, noe årets VM også har vist.

– Vi er godt fornøyd med seertallene til nå i VM, gitt de tidlige spilletidspunktene Norge har fått, sier Christine Espeland som er redaksjonssjef i TV 2 Sporten.

Her er seertallene så langt for TV 2:

Polen – Norge 495.000 (20.45)

Norge – Russland 489.000 (17.45)

Frankrike – Norge 548.000 (17.45)

Norge – Brasil 258.000 (14.00)

Japan – Norge 465.000 (20.45)

Norge – Makedonia 339.000 (16.00)

Teknikk og logistikk

TV 2 har jobbet for at Norges kamper skal gå på kvelden, men til liten nytte.

– Håndballgutta har spilt seg bedre og bedre gjennom mesterskapet, tapte bare mot Frankrike og endte på en overraskende sterk andreplass i gruppespillet. Dermed ble det åttedelsfinale og kvartfinale i Albertville der arrangørene hadde bestemt på forhånd at kampene skulle gå på ettermiddagen av hensyn til teknikk og logistikk. Her hadde TV-selskapene liten påvirkningskraft, forklarer Espeland.

TV 2 fikk en meget god VM-start med kampen mellom Norge og Polen, som i snitt ble sett av 495.000 mennesker. Det er det høyeste seertallet for en åpningskamp i et mesterskap for håndballgutta siden 2010.

Ny rekord for TV3 i fjor

I fjorårets håndball-EM for menn var det TV3 som satt på rettighetene. De sikret seg ny seerrekord under semifinalen mellom Norge og Tyskland, som ble sett av 1.080.000 i snitt.

Nå håper TV 2 på lignende tall, og trøsten er at en eventuell semifinale har avkast klokken 20.45.

– Etter lørdagens storseier over Makedonia kan det virke som Albertville er lykkearena for Norge. Hvis det blir seier mot Ungarn i kvartfinalen er Norge klar for en historisk VM-semifinale i Paris fredag kveld mot enten Spania eller Kroatia. Håndballfeberen er stigende, og vi får garantert VMs høyeste rating hvis de norske gutta innfrir og kan entre parketten i semifinalearenaen i Paris, sier Christine Espeland.

Men først er det altså kvartfinale, mot Ungarn klokken 17.00 tirsdag.

De andre kvartfinalene spilles slik: Frankrike – Sverige 19.00 (Lille), Slovenia – Qatar 20.45 (Paris) og Spania – Kroatia 20.45 (Montpellier).