Har imponert i ny rolle - nå drømmer Byåsen-spilleren om landslaget

Saken oppdateres.

Byåsen – Èrd HC 35–28 (15–17)

Maren Aardahl (22) har nylig tatt rollen som strekspiller i Byåsen. Hun er egentlig bakspiller, men har siden overgangen for et halvår siden hatt en læringskurve som har gått brått oppover. Mot ungarske Èrd HC ble hun kåret til banens beste med syv mål.

– Det er her deilig ja! Jeg er sliten nå, men det er så verdt det, sier Aardahl når Adresseavisen møter henne like etter kampen.

– For mange feil

Den andre strekspilleren, Jenny Grøtan, er ute med skade for tiden, og på grunn av det har Aardahl stått 60 minutter i alle kampene i det siste.

– Egentlig har vi et delt ansvar jeg og Jenny, men siden hun har vært ute har jeg vært nødt til å stå frem og ta ansvar. Men det er kjempemorsomt for meg, det ansvaret tar jeg, gliser Aardahl.

Selv om det til slutt endte opp med en komfortabel seier for Byåsen, slet rødtøyene lenge i første omgang.

– Vi starter treigt, og gjør for mange feil som Èrd straffer oss knallhardt på. Etterhvert utover kampen kommer flyten litt bedre, og vi får satt tempoet vårt, og takket være Andrea (Pedersen) ligger vi «kun» under med to mål til pause, sier strekspilleren.

– Vi satt forsvaret i andre omgang

Etter pause går det plutselig på skinner for Aardahl og resten av Byåsen-jentene.

– Der vi var dårlige i første omgang, er vi plutselig best etter pause. Jeg vet ikke hva det var, men jeg og Silje fikk satt forsvarsspillet i andre omgang, sier Aardahl.

Mot slutten av kampen rant målene inn bak Èrd keeperen, og strekspilleren sto for syv av dem. Til tross for at hun kun har spilt som strekspiller i noen måneder, er ikke ambisjonene til 22-åringen små.

På spørsmål om hun ser seg selv på landslaget etterhvert, svarer hun beskjedent.

– Ja, jeg håper å komme meg dit en gang, gliser Aardahl.

– Jeg liker ikke å være så ovenpå, men hvis de ringer fra landslaget så skal jeg selvfølgelig ta den. Jeg har ambisjoner om å komme meg dit en gang, men da må jeg fortsette å levere sånn som i dag, avslutter Aardahl ydmykt.