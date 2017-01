Har kontaktet EM-helt: – Det er aktuelt å gå til Vipers

Saken oppdateres.

– Jeg har vært i kontakt med Vipers, og det kan bli aktuelt. Jeg har kontraktsforhandlinger med Byåsen først. Jeg vet mer etter det, sier Emilie Hegh Arntzen til Adresseavisen etter trøndernes 28–21-seier mot Glassverket onsdag kveld.

Det var Telemarksavisen som først meldte at Hegh Arntzen var blitt kontaktet av kristiansanderne. Etter kampen utdypet hun:

Går ut av kontrakt

– Jeg synes det er vanskelig å bestemme meg. Det er veldig mye bra som skjer her i Byåsen, noe som gjør det vanskelig å velge noe annet, sier Skien-jenta, som sier det står mellom Byåsen og Vipers om hun velger å bli i Norge. Hun utelukker Larvik. Hegh Arntzen går ut av kontrakt med Trondheim-klubben.

– Jeg ser ingen andre lag enn Byåsen eller Vipers her i Norge. Det er de som er mest aktuelle for meg. Jeg har fått henvendelser fra noen klubber i utlandet, noe som hadde vært spennende, sier venstrebacken, som er kjent for sitt tunge skudd.

God i EM

Storskytteren var en av Norges toneangivende spillere da Norge vant EM-gull i desember.

Vipers sportslige leder, Peder Langfeldt, vil ikke bekrefte at klubben er i samtaler med Hegh Arntzen.

– Jeg har ingen kommentar til dette, sier han.