Herrem returnerer til Norge - gjør comeback i gamleklubben

Saken oppdateres.

SOLA: - Det er veldig godt å komme hjem igjen, sier Camilla Herrem, som har skrevet treårskontrakt med Sola.

Med Tonje Nøstvold (31), Lene Ellertsen (18) og Camilla Herrem (30) stiller Sola med tre virkelig store håndballprofiler neste sesong.

Nøstvold har gitt seg på landslaget, men er toppscorer i eliteserien, Camilla Herrem er blant verdens beste venstrekanter og Lene Ellertsen en kommende landslagsspiller.

I tillegg jobber klubben med å hente ytterligere forsterkninger, blant andre en målvakt og en venstreback. Og neste år kommer kanskje Malin Holta hjem fra Frankrike....

Sponsorhjelp

Likevel er det liten tvil om hvem som blir den aller største profilen i Åsenhallen. Camilla Herrem er enig med makedonske Vardar om å avslutte sin kontrakt ett år før tiden, men håper å få med seg en finale i Champions League før oppholdet i Makedonia er omme.

Vardar møter rumenske CSM Bucuresti i semifinalen i Mesterligaen om to uker.

– Vardar var veldig forståelsesfulle da jeg forklarte min situasjon, og jeg fikk ja med en gang. Steffen Stegavik og jeg har vært sammen i 11 år, men vi har bodd fra hverandre i åtte av dem. Det blir godt å være sammen igjen. Nå gleder jeg stort å spille for et spennende Sola-lag. Og mine landslagsambisjoner er fortsatt store. Thorir Hergeirsson har vært en god samtalepartner for meg i denne avgjørelsen, sier hun.

Når den norske håndballsesongen starter i september, er Herrem Sola-spiller, og tilbake der det hele startet.

Hun spilte i gult fram til desember 2005, da hun ble solgt til Byåsen. Herrem var i Byåsen fram til 2014, da ferden gikk til Baia Mare i Romania. Etter en sesong her, ble hun hentet til Danmark og Tvis Holstebro. Den danske klubben havnet i økonomiske problemer, og i fjor sommer skrev hun toårskontrakt med Vardar i Makedonia.

CAMILLA HERREM Født : 8. oktober 1986 (30 år). Posisjon: Venstre ving. Klubb: HC Vardar, Makedonia. Klubber : Sola (-2005), Byåsen (2005-2014), Baia Mare, Romania (2014-15), Team Tvis Holstebro, Danmark (2015-16). Landskamper/mål: 209/560

Sola HK har fått hjelp av eksterne sponsorer til å hente Herrem hjem igjen.

Camilla Herrem skal også drive håndballskole på Nærbø, sammen med ektemannen Steffen Stegavik.