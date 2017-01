Hjemmefavoritten klar for VM-finale: - Har drømt om dette siden jeg var barn

Saken oppdateres.

PARIS: Frankrike tålte det massive favorittpresset og gikk lett til VM-finale. Etter 31-25-seier over Slovenia kan Norge bli motstander søndag. Den andre semifinalen spilles fredag mellom Norge og Kroatia.

I et lag spekket av rutinerte ringrever er 21 år gamle Remili en av spillerne Frankrike skal sette sin lit til når spillere som Thierry Omeyer (40), Daniel Narcisse (37) og Nikola Karabatic (32) etter hvert gir seg på det franske landslaget.

Og Remili har virkelig stått frem i VM på hjemmebane. Han er Frankrikes toppscorer med 33 mål, og høyrebacken – som spilte én omgang i semifinalen mot Slovenia torsdag kveld – ble lagets mestscorende også da finaleplassen ble sikret.

– Det er utrolig å være i finalen. Jeg drømte om dette da jeg var barn. Da ville jeg spille en kamp som dette – i VM i Frankrike. Jeg er glad og heldig som får gjøre det, sier han til Adresseavisen.

Mens flere av de andre franske stjernene gikk rett forbi straks det ble spørsmål om å gjøre et kort intervju på engelsk, stoppet Remili opp og svarte villig vekk.

Den nesten to meter lange landslagsbacken ble klar for den franske storklubben PSG i sommer, og kommer til å bli lagkamerat med Sander Sagosen når Norges playmaker flytter samme vei om et lite halvår.

Remili sier det betyr fint lite hvem Frankrike møter i finalen. Han tar det de får, det være seg om det blir Norge eller Kroatia, som møtes fredag kveld.

– Hvem er sterkest av dem?

– Jeg vet ikke. Kroatia er mer erfarne, men Norge spiller veldig bra. De er unge, raske og sterke, sier han.

Uansett har han planer om å gå seirende ut av finalekampen søndag kveld.

– Vi trenger å vinne for at festen skal bli komplett, sier han.

Det synes han fansen fortjener. Og ikke bare de over 15.000 tilskuerne som var på plass i mektige Accor Hotels Arena i Paris torsdag kveld.

– Hele den franske nasjonen fortjener det. Det er utrolig å spille foran 28.000 tilskuere i Lille, og alle som var her. Vi er heldige som får oppleve det, sier han.

Rask start

Frankrike ledet 6-2, men det ble til 7-6. Så kom et voldsomt kontringsrykk der hjemmelaget fosset helt over Slovenia i flere angrep på rad.

Gir Norge fra seg ballen enkelt i en eventuell finale, kommer straffen umiddelbart.

Frankrike har vunnet alle sine åtte kamper i VM hittil. Slovenia slo ut Norge i kvalifiseringen og tok seg av Qatar i kvartfinalen.

Nummer to?

En utsolgt Bercy-hall betyr 18.000 tilskuere og et voldsomt trykk. Vertsnasjonen sikret VM-tittelen samme sted i 2001, og alt er bygget opp mot en reprise.

Blant annet har nesten alle Frankrikes motstandere hittil fått én hviledag mindre. Slik vil det også være i finalen.

Frankrike er alene om å ha tatt så mange som fem VM-titler. Tre av de siste gullmedaljene har gått til franskmennene.

Søndag kan det bli ytterligere en. Og skulle det skje, vil trener Didier Dinart skrive seg inn i en meget celeber og liten klubb: Han vil være verdensmester både som spiller og trener.

Norges sjanser mot Frankrike? De er åpenbart til stede. Denne franske utgaven er et stykke unna de nesten uovervinnelige lagene fra tidligere.

(©NTB/Adresseavisen)