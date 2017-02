Hodesmell stopper Byåsens lynving: - Dette er utrolig kjipt

Saken oppdateres.

Byåsens målfarlige høyrekant har prøvd seg både på kamp og trening etter at hun fikk en kraftig smell i hodet under oppvarming på trening tirsdag i forrige uke. Nå har høyrekanten, som var høyaktuell for EM-troppen før jul, fått treningsnekt.

– Jeg har fått en lett hjernerystelse og har fått beskjed om å ta rolig i flere dager til jeg er uten hodepine. Det er veldig kjipt, sier Røsberg Jacobsen (22) som ikke kommer til å følge lagvenninnene fra tribunen når de spiller mot Sola i Stjørdalshallen onsdag kveld.

TV- og mobilforbud

– Jeg blir hjemme. Det er nok det beste. Jeg skal ikke gjøre noe som kan provosere skaden. Det er kjedelig å ikke kunne se på tv, bruke telefonen eller lese. Men det er nok det beste, man skal ikke tulle med hodet, sier Røsberg Jacobsen.

Hun håper hun kan være tilbake på banen allerede lørdag når tyske Bietigheim kommer til Trondheim i anledning EHF-cupen.

– Det er et tett kampprogram med mange viktige kamper, så jeg håper jeg blir frisk snart, sier høyrekanten som er et av Byåsens viktigste angrepsvåpen.

Lytter til legen

For å få tida til å gå uten trening med lagvenninnene, rusler hun seg små turer.

– Det er ikke så veldig artig å ikke få lov til å trene, men det er ikke mye jeg kan gjøre. Jeg skal bare slappe av og rådføre meg med legen, sier hun.

Med Røsberg Jacobsen ute av stand til å spille kamp, blir det mer spilletid på Maja Magnussen (19).

– Maja har vært god både på trening og i 2. divisjon, så det blir bra, tror Røsberg Jacobsen.

Små marginer

Selv om han må klare seg uten Røsberg Jacobsen mot Sola forventer trener Arne Høgdahl at Byåsen holder høyt tempo i kampen og sikrer seg seieren.

– Vi skal styre tempoet og sørge for intensitet i kampen. Da er vi vanskelige å slå. Mot Halden scoret vi mange mål i starten, så ble vi litt for sikre på oss selv, sier han om kampen for en uke siden som til slutt endte med seksmålsseier på bortebane.

– Det er små marginer. Det ser vi når vi spiller uavgjort mot Rælingen, sier treneren.

Byåsen ligger på fjerdeplass på tabellen med 12 kamper spilt. De er to poeng bak Glassverket som ligger på sølvplassen.