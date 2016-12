I løpet av få uker kom Norges nyeste landslag på plass: - Tror det skyldes engasjementet på Facebook

Saken oppdateres.

«La oss vise at vi ikke bare er grinebitere som sitter på ræva og kritiserer.»

Det skrev mangeårig basketballtrener Pål Berg i en blogg tidligere i desember. Han var en av mange som var sterkt kritiske til at Norge ikke har landslag på seniorsiden. De ble lagt ned i 2011.

Siden den gangen har yngre spillere ikke hatt noe å se frem mot, selv om det har vært yngre landslag i drift. Men på seniorsiden har hverken proffene i utlandet, eller de hjemlige klubbspillerne hatt anledning til å representere med det norske flagget på brystet.

Dette kunne ikke gå lenger.

Profilene trakk seg

For to år siden var det fem daværende og tidligere landslagstrenere som ikke lenger ønsket å være støttespillere, men trakk seg bort. Per Tøien, Ståle Frey, Mathias Eckhoff, Pål Berg og Ingvild Paur brukte den gangen sterke ord for å fortelle hvorfor de ikke lenger ville bidra.

Berg er blant flere som mener tiden nå er inne til å strekke ut en hånd i retning Norges Basketballforbund, og ikke minst bidra konstruktivt igjen.

Forsøk på å få til noe sammen

Derfor stilte Berg seg i bresjen for å samle utenforstående, entusiaster, foreldre, spillere og trenere. Mange av dem som har kommet med tøff kritikk, men som etter et forsoningsmøte med forbundet er blitt mildere i tonen.

President Jan Hendrik Parmann innkalte nemlig til et møte, der det ble «snakket ut», som det heter. Nå er mange på banen, og velvilligheten stor.

– Vi hadde snakket om dette i gangene helt siden siste ting. Vi har vært opptatt av å finne løsninger uten å bryte rammene, sier presidenten.

Han understreker at han er glad for aksjonen som Pål Berg satte i gang.

– Det var en vitamininnsprøytning for å få til noe. Ingen til om det.

Ble helsprøtt og flaut

– La oss tilby det vi har å bidra med, sier Berg, som ønsket å være førstemann ut og derfor for halvannen uke opprettet gruppe på Facebook som heter nettopp det: «Norge senior ASAP». Eller fortere enn svint, som det kan oversettes.

– Flere ga uttrykk for hvor helsprøtt og flaut det er å måtte si at basket ikke har landslag. Vi må være den eneste idretten i Norge som ikke har det, sier Berg, som har vært både elite- og landslagstrener.

Forbundet hadde røde tall

Da landslagene for de eldste ble lagt ned i 2011, skyldtes det at forbundet med en omsetning på 10,8 millioner fikk et underskudd på 3,95 millioner. Mindre i rammetilskudd og mindre lisenspenger ar noe av forklaringen.

Det daværende styret følte at de ikke hadde noe valg.

– Planen var å få landslag for senior på bena igjen i 2020. Det er altfor lenge til. Vi mister flere generasjoner på veien, mener Berg.

Forbundet snudde

På et forbundsstyremøte for få dager siden, gikk forbundet bort fra sitt tidligere vedtak. Årsaken er at alle støttespillerne har sagt at de vil hjelpe til, at det ikke er styret som skal gjøre arbeidet.

– Det har skjedd veldig mye på kort tid, og jeg tror at det skyldes vårt engasjement, ikke minst i Facebook-gruppen og via bloggen.

– Det er mange som er glad i norsk basketball og vil gjøre sitt for å få til dette. Og jeg vil rose forbundet for beslutningen.

Har dårlig tid

– Vi hadde styremøte søndag 18. desember der vi bestemte oss for å se på muligheten til å starte opp aktiviteten med seniorlandslag igjen. I første omgang ser vi på muligheten for å sende kvinne- og herrelag til sommerens Universiade i Taiwan. Men da trenger vi å skaffe de nødvendige økonomiske midlene som trengs, sier forbundets visepresident Jeanine Flaaten.

Hun og resten av styret må skynde seg, for fristen for å melde på lag til Universiaden er allerede 15. januar.

Og landslagene har ikke trenere eller støtteapparat, så det må på plass.

Et EM for de små nasjonene, kan bli det neste målet.

Valgte å lytte til miljøet

Flaaten er selv basketballspiller i Ullern, norgesmester de tre siste årene. Men hun snakker ikke for sin syke mor, men for fellesskapet og et sterkt ønske om at kvinner og menn på seniorsiden må få et godt tilbud.

– Vi lyttet til miljøet og det som rører seg. Det er stor interesse for dette blant collegespillere ute og de som er i Norge. Etter at avgjørelsen ble tatt, har jeg bare fått positive meldinger, sier Flaaten.

Og dessuten: Forbundets økonomi er nå på den positive siden.

