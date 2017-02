I natt er det Super Bowl: – Det er den største dagen i året

Saken oppdateres.

Reklamene, pauseshowet, og selvsagt selve kampen. Super Bowl er verdens største årlige idrettsarrangement, og når de fleste nordmenn sover i natt arrangeres det for 51. gang.

I år er det Atlanta Falcons og New England Patriots som spiller. For Falcons er det den andre gangen de deltar, mens Patriots har rekorden i antall Super Bowl-kamper. I natt deltar de for niende gang.

Og det er ikke mye tvil om at det er to knallsterke tropper som møter hverandre i kampen om Vince Lombardi-trofeet. Den danske NFL-eksperten Anders Rune tror det blir tett.

– Patriots må være en liten favoritt, og det er selvfølgelig på grunn av Tom Brady og Bill Belichick, men også fordi de er at lag som har erfaring med Super Bowl og alt det innebærer. Men Falcon kan score mange poeng, så det blir et durabelig oppgjør, som med stor sannsynlighet avgjøres på slutten, sier han til Ekstra Bladet.

Varmer opp med flaggfotball

På Lade, bare noen kilometer utenfor Trondheim sentrum, har den store dagen allerede startet. På landets største kunstgressbane, dedikert til amerikanske idretter som amerikansk fotball, baseball, rugby og lacrosse, har Nidaros Domers og venner samlet seg. De arrangerer flaggfotballturnering til ære for dagen.

Etter kampene er det noen timers hvile, før gjengen igjen samles på et utested i Trondheim. Litt tv-spill og noen quizer, så er det høytid for alle fans av amerikansk fotball rett etter midnatt.

– Jeg skal nok sitte oppe og se på Super Bowl i natt ja, sier Øyvind Rein, leder for Amerikanske idretter i Norge til Adresseavisen.

– Årets største dag

Han er i tillegg til å lede forbundet aktiv spiller i Nidaros Domers. Og svoren fan av amerikansk fotball.

– Det er verdens største årlige idrettsarrangement. Amerikanerne er vanvittig flinke til å lage show rundt kampen. Det er ekstremt mange som kun ser for å se reklamene som blir sendt. Noen ser på pauseunderholdningen som bruker å være spektakulær. Men heldigvis er flertallet interessert i kampen, som bruker å bli veldig underholdende, sier Rein.

Rein har ventet på denne dagen hele året.

– For meg er det den største dagen i året. Det er forferdelig artig hele dagen, med arrangementet vi har og oppladningen til Super Bowl, som er fryktelig stort, sier han.

Håper på Falcons

Selv om favorittlaget hans, Indianapolis Colts, ikke kom til Super Bowl i år, vet han hvem han kommer til å heie på i kveld.

– Det er to fryktelig gode lag, Jeg håper at Atlanta Falcons vinner, men med den erfaringen Patriots har er det helt åpent. Det er to gode offensive lag, og så får vi se hvem som har den beste taktikken, sier han.

Kampen skal han se med lagkamerater, og de fleste kommer nok til å prøve å holde ut til kampen er ferdig.

– Jeg er så heldig at jeg har fri i morgen, men det er nok noen som må gi seg for å få litt søvn før jobb i morgen. Men jobber jeg dagen etter Super Bowl tar jeg meg fri, sier han.

Kan bli lagets første seier

Kveldens kamp spilles på NRG stadium i Houston, Texas. Det er andre gang den spilles der, også forrige gang i 2004 spilte Patriots Super Bowl der. Da vant de, som de også har gjort tre andre ganger. Sist gang var i 2014, da de slo Seattle Seahawks. Boston-lagets quarterback, Tom Brady, har også rekorden for flest Superbowl-opptredener.

Vinner Atlanta Falcon i natt er det deres første Super Bowl-seier. De har forsøkt en gang tidligere, da de tapte mot Denver Broncos i 1999.

Lady Gaga opptrer i pausen

Men som Rein sier, det er ikke bare idretten som gjør Super Bowl til Super Bowl. Reklamene er rekorddyre, og showet i pausen er grunn nok til å få med seg arrangementet.

Før kampen er det countrysangeren Luke Bryan som skal synge nasjonalsangen. Pauseunderholdningen er det selveste Lady Gaga som skal stå for. Det anerkjente finansmagasinet Forbes har kåret arrangement til verdens mest verdifulle. I 2014 mente de at det var verdt over fire milliarder kroner, nesten 1,5 milliard kroner mer verdifullt enn sommer-OL på annenplass.