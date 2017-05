Idrettsstjerne anklages for å være terrorist: – Dere kan ikke fange meg

Saken oppdateres.

Basketball er svært populært i Tyrkia, og Enes Kanter er blant de beste spillerne landet har produsert de siste årene.

25-åringen spiller for Oklahoma City Thunder i NBA.

Kanters interesser strekker seg imidlertid lengre enn idretten. Han er også engasjert i den politiske situasjonen i hjemlandet.

Sveitsiskfødte Kanter har tidligere uttrykt sin støtte til Fethullah Gülen, som er anklaget for å ha stått bak det mislykkede kuppforsøket mot Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i fjor.

Nå skal tyrkiske myndigheter ha utstedt en arrestordre på Oklahoma City Thunder-spilleren.

Det var den regime-vennlige avisen Daily Sabah som først skrev om arrestordren, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Dere kan ikke fange meg

Kanter anklages for å være tilknyttet en terrororganisasjon som har fått skylden for kuppforsøket i 2016. Han skal, ifølge Daily Sabah, også ha brukt en app som heter Bylock, som tyrkiske myndigheter tror ble laget for at Gülen-tilhengere kan kommunisere med hverandre.

Tyrkia skal ifølge Daily Mail ha søkt om et såkalt «rødt varsel» fra Interpol – i et forsøk på å informere de 190 medlemmene i Interpol om at de må utlevere Kanter.

Det er basketspillerens meldinger i sosiale medier som skal ha provosert Erdogans regime over tid. Etter at nyheten om arrestordren sprakk, reagerte Kanter raskt.

– Dere kan ikke fange meg. Hahaha. Ikke sløs bort energien deres. Jeg er allerede på vei til Tyrkia for å spytte på de stygge, hatefulle ansiktene deres, skrev basketstjernen på Twitter.

Stoppet på flyplass

Kanter har imidlertid fått merke konsekvensene av sitt politiske standpunkt. I forrige uke ble han holdt igjen på flyplassen i Bucuresti, Romania. Årsaken var at tyrkiske myndigheter hadde gjort passet hans ugyldig.

Basketstjernen måtte tilbringe sin 25-årsdag, som var på lørdag 20. mai, på flyplassen.

Kanter svarte med en ny Twitter-tirade , der han sammenlignet Erdogan med Adolf Hitler.

Basketstjernen fikk til slutt forlate flyplassen og dra videre til London. Derfra fløy han til New York.

– Det var skummelt

Kanters politiske utspill har fått stor oppmerksomhet i USA den siste uken. Oklahoma City Thunder-stjernen Russell Westbrook har støttet tyrkeren, og tilbudt sin hjelp.

Kanter hevder imidlertid at han også har mottatt en rekke dødstrusler de siste dagene.

På en pressekonferanse på mandag uttrykte han et ønske om å bli amerikansk statsborger.

– Akkurat nå er jeg statsløs. Jeg er definitivt åpen for adopsjon. Jeg har lyst til å bli amerikansk statsborger. Jeg har et «green card». Vi får se om de klarer å fremskynde prosessen litt. Det ville definitivt vært fint. Akkurat nå er mitt neste trekk å bli amerikansk statsborger, sa Kanter ifølge ESPN .

Han fortalte at opplevelsen i Romania var nervepirrende.

– Det var skummelt, fordi det var en sjanse for at de ville sende meg tilbake til Tyrkia. Og hvis de hadde sendt meg tilbake til Tyrkia, hadde dere ikke hørt et ord fra meg den neste dagen. Det ville definitivt ha blitt veldig stygt.

Kanter har allerede opplevd mer dramatikk i en sesongpause enn andre basketstjerner opplever på et tiår. Nå gjenstår det å se om han vil få innvilget et amerikansk statsborgerskap.

For Oklahoma City Thunder forbereder seg nå mot neste NBA-sesong, som starter i oktober.