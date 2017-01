Kampen som vekket kjepphøye norske spillere: – Første gang vi fikk et spark i ræva

Saken oppdateres.

NANTES: – Da tror jeg vi lærte ganske mye, sier Joakim Hykkerud til adressa.no.

Han snakker om EM-kvalikkampen borte mot Litauen i begynnelsen av november. Etter at Norge spilte Belgia av banen og vant 35–26 i Bodø et par dager i forveien, skulle presumptivt svakere Litauen være et såkalt kakestykke som lett skulle slukes og fortæres.

Men på bortebane stemte absolutt ingenting, og Litauen slo seierssikre norske menn 32–29. Da Adresseavisen dagen etterpå snakket med landslagssjef Christian Berge, vegret han seg for å trekke de helt klare konklusjonene om hva som hadde gått galt.

Annet enn at bunnivået på generell basis er for lavt, og at det var for mange spillere som var under pari.

– Kan ikke tro vi er noe

To måneder senere, derimot, er det ingen i den norske leiren som legger skjul på hva som gikk galt. Det var ren, skjær undervurdering. Av den virkelig klassiske sorten.

– Jeg merket på oppladningen at man tenkte at dette kommer til å gå bra. Det var greit å få det sparket. Vi er ikke gode nok til å senke oss ned til 90 prosent. Vi må være 100 prosent på hele tiden, sier Hykkerud.

– Vi var ikke veldig stolte etter den kampen, forteller Espen Lie Hansen.

– Der fikk vi passet påskrevet. Vi fikk lært at vi ikke kan tro at vi er noe. Det skal ikke skje igjen, bedyrer Sander Sagosen.

– Vi kan ikke sluntre unna på forberedelser og gå inn der med en «Don Juan-innstilling» og tro det ordner seg. Da er vi faktisk ikke bedre, og så ærlig må vi være, føyer han til.

Tenning på trening

Ifølge Hykkerud er tremålstapet for Litauen den enkeltkampen de norske håndballherrene har lært mest av. Det meste gikk på skinner under EM for ett år siden. Men da var også innstillingen upåklagelig.

– Det var en selvkritisk gjeng som satt i garderoben etterpå og var ganske sure. Vi har pratet mye om det i ettertid. Sånn kan vi ikke fremstå, sier han.

Strekspilleren, som medgir at han selv hadde en skral opptreden, tror det norske laget er blitt mer skjerpet etter det som hendte.

– Vi har tatt noen grep der. Man merker det på treningen også. Faller vi litt ned er Berge på oss med én gang, forklarer han.

Landslagssjefen selv sier de skal ta med seg lærdommen fra Litauen-smellen inn i årets VM i Frankrike.

– Man har en tendens til å glemme ligg hva som skal til for å være helt oppe der hele veien. Og vi fikk en god påminnelse om det mot Litauen, sier han.

Skuddmiss

I torsdagens seier i VM-åpningen mot Polen var Norge et godt stykke sitt eget toppnivå, men denne gangen handlet det ikke om undervurdering. Heller om overtenning, skal vi tro landslagssjef Christian Berge.

For Norge kom til mange svært gode skuddmuligheter. Det ble bare altfor mange bom.

– Vi setter det på adrenalinkontoen, tenker jeg. Med åpningsmatch, og den biten der. Vi går inn med masse adrenalin og banker løs med én gang, og presterer å skyte utenfor på hundreprosentsjanser. Det der får vi rettet på, sier han.