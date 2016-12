Derfor fortjener Kari Aalvik Grimsbø trøndersk idretts høyeste utmerkelse

Saken oppdateres.

Kombinertløperten Jørgen Graabak var den forrige vinneren. Han fikk statuetten etter at han vant gull både individuelt og i lagkonkurransen under OL i Sotsji.

Ingen norsk jente har vunnet flere internasjonale titler i håndball enn Kari Aalvik Grimsbø. Gjentatte ganger har hun personliggjort begrepet «levende vegg». I sommer ble hun kåret til OLs beste keeper, som hun ble i 2012, og i det nettopp avsluttede EM spilte hun en avgjørende rolle i finalen. I VM-finalen mot Nederland i 2015 hadde hun en redningsprosent på over 50. Karis prestasjoner rekker.

Vi bor i en landsdel der det stadig fostres nye utøvere som tar seg helt til topps i internasjonal idrett. Listen over vinnere av Olavstatuetten oppsummerer det beste i trøndersk idrett, og der hører Kari Aalvik Grimsbø med.

Juryen er litt gjerrig når det gjelder å dele ut statuetten til utøvere i lagidretter, fordi den normalt deles ut til utøvere i individuell idrett. De lagspillerne som får den må stå frem med ekstraordinære prestasjoner, som forbilder eller som pionerer. Tidligere har Sissel Buchholt, Trine Haltvik og Marit Malm Frafjord fått den blant våre mange, dyktige håndballjenter.

Olavstatuettens vinnere 1960: Rosenborg Ballklub 1962: Toralf Engan 1966: Harald Grønningen. Gjermund Eggen. Bjørn Wirkola. 1968: Magnar Solberg. Magne Thomassen. 1970: Ingrid Hadler. Stig Berge. 1972: Pål Tyldum. Knut Knudsen. 1974: Magne Myrmo. Svein Erik Paulsen. 1975: Oddvar Brå. Bodø/Glimt. 1976: Hjalmar Andersen. Jan Egil Storholt. 1978: Erik Håker. 1980: Cato Zahl‑Pedersen. 1981: Frode Rønning. Ingrid Kristiansen. Odd Iversen. 1982: Berit Aunli. Tom Sandberg. 1983: Rolf Falk‑Larssen. 1985: Grete Ingeborg Nykkelmo. Sissel Buchholdt. Torkil Berg. 1989: Trond Einar Elden. 1991: Terje Langli Sverre Brandhaug 1993: Sture Sivertsen Rune Bratseth 1994: Sven-Tore Jacobsen Nils Arne Eggen 1995: Tommy Ingebrigtsen Tone Haugen Vebjørn Rodal 1998: Trine Haltvik 2001: Tor Arne Hetland 2002: Frode Estil 2003: Marit Bjørgen 2004: Roar Ljøkelsøy Bjørnar Valstad 2006: Roar Strand 2007: Lars Berger 2008: Emil Hegle Svendsen Marit Breivik Nina Solheim 2009: Petter Northug 2010: Tora Berger Nils Erik Ulset 2011: Torstein Horgmo Therese Johaug Anders Bardal 2012: Marit Malm Frafjord Ole Gunnar Solskjær 2014: Jørgen Graabak 2016: Kari Aalvik Grimsbø

Det er ikke bare den forbløffende reaksjonsevnen og den høye redningsprosenten som imponerer ved Kari Aalvik Grimsbø. Vi har nettopp vært gjennom et mesterskap der vi som TV-seere har kunnet observere det nære samarbeidet mellom jevnbyrdige norske keeperne som konkurrerer om plassen på laget. De støtter, gir råd og gleder seg med hverandre når de lykkes. For meg ser det ut som alle på dette laget skaper ny energi gjennom gleden ved å lykkes. Keeperne er intet unntak, det er da det slår meg at målvakter - og utespillere for den saks skyld - i andre idretter, kan ha mye å lære av Kari Aalvik Grimsbø og Silje Solberg.

Siden Kjerstin Andersen var norsk matchvinner i jevne kamper på 80-tallet, har Norge påfallende ofte hatt den beste keeperen. Vi hadde Cecilie Leganger, Heidi Tjugum, Kathrine Lunde og nå er det Kari fra Børsa.

En av forklaringene kan være at keeperen har høy status i Norge. Håndballkeeperen omtales ofte som lagets viktigste spiller. Derfor står gjerne store idrettstalenter i Norges mål, talenter som kunne lykkes i flere posisjoner så vel som andre idretter. I tillegg til de fysiske forutsetningene må keeperen også ha sterk psyke, slik Kari Aalvik Grimsbø beviser ved stadig vekk å stå frem i de viktigste kampene.

Adresseavisen deler ut Olavstatuetten. Utmerkelsen deles ut bare når en kandidat har gjort seg verdig.