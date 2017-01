Knallsterkt comeback av Byåsen i Europacupen

Saken oppdateres.

Byåsen - Èrd HC 35–28 (15–17)

Etter den sterke hjemmeseieren mot Rostov-Don i Europacupen sist helg, kunne Byåsen ta tabelltoppen i sin gruppe lørdag kveld. Men da måtte først ungarske Èrd HC slås i Trønderhallen i Levanger.

Stjernespilleren på benken

Landslagsspilleren Emilie Hegh Arntzen spilte ikke i midtuka mot Larvik grunnet sykdom, og startet heller ikke kampen mot Êrd.

Arntzen er uten tvil en av lagets beste spillere, og med henne på benken ble det ikke enkelt for Byåsen fra start. Etter fem minutter stod det 0–3 på resultattavla. Som i tapet mot Larvik, var det angrepsfeilene som ødela mye for det unge Byåsen-laget.

Etterhvert satte Ida Alstad inn rødtrøyenes første scoring, noe som satte litt mer fart på Byåsen-jentene. På et tidspunkt hadde trener Arne Høgdahls jenter kuttet ledelsen til kun ett mål, men for mange angrepsfeil førte til gode kontringsmuligheter for ungarerne. Når klokka rundet 13 minutter, stod det 8–4 til Èrd.

Direkte rødt kort

Byåsen fortsatt å slite i angrep, men en god Andrea Austmo Pedersen i målet til rødtrøyene, holdt inne i kampen. Etter 20 minutter stod det «kun» 8–11 til gjestene fra Ungarn.

I det klokka runder 22 minutter får vi en spesiell situasjon i Trønderhallen. Byåsen vinner ballen, og kaster fram mot Kristin Venn for å kontre. Ut kommer keeper, Kinga Janurik som kolliderer med Venn. Dommerne tar en prat, og bestemmer seg for å gi direkte rødt kort til keeperen til Èrd, som har stått en god kamp fram til utvisningen. Dermed fikk ikke hun spilt mer av kveldens Europacup-kamp i Trønderhallen.

Det kan ha vært med på å sette fart på Byåsen. Høgdahls jenter kuttet Èrds ledelse fra fem mål, til kun to, før lagene går til pause på stillingen 15–17.

Hentet inn ungarerne

Anført av en god Marit Røsberg Jacobsen på høyrevingen, startet Byåsen-jentene sterkt i andre omgang. Tomålsledelsen til ungarerne ble hentet inn, og når klokka rundet 38 minutter stod det 18–18.

De neste minuttene fulge lagene hverandre tett. Hver gang ungarerne scoret, scoret også Byåsen, men etterhvert sendte Silje Waade rødtrøyene opp i ledelsen for første gang i kampen, til 21–20.

Ledelsen så ut til å gi ny energi til Byåsen. Sterkt forsvarsspill og flere gode kontringer, ga en 26–21 ledelse når det kun gjenstod ti minutter av kampen.

Waade med ti

Rødtrøyene fra Trondheim stoppet ikke der. Med kun tre minutter igjen av kampen banket SIlje Waade inn Byåsens scoring nummer 33, og sin tiende. Det førte til trampeklapp og stående ovasjoner fra nord-trønderne i Levanger de siste minuttene.

I det dommerne blåste av stod det 35–28 til Byåsen, og dermed tok Trondheims-jentene ledelsen i sin gruppe i Europacupen.

En skikkelig makdemonstrasjon i Trønderhallen, avsluttet speakeren med å si!

Maren Aardahl ble kåret til banens beste spiller med syv mål, mens Silje Waade stoppet på ti.