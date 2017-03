Kneet til EM-helten får ikke belastes med mer enn 15 kilo

Saken oppdateres.

Timer hos fysioterapeut og en tilværelse som tilskuer på Byåsens treninger. Det var ikke slik Byåsens landslagskomet Silje Waade hadde sett for seg vårsesongen.

To uker etter at hun ble operert i Oslo, hinker hun rundt i Trondheim Spektrum på krykker og har en heldekkende skinne på venstrebeinet.

– Det er veldig strengt når det gjelder å bøye og belaste foten. Jeg får ikke ha mer enn 15 kilo belastning på foten og får ikke bøye kneet mer enn 30 grader de første ukene, forteller Waade.

– Kjipt tidspunkt

Hun skulle mye heller ha vært i Frankrike og spilt landskamper mot vertsnasjonen, Danmark og Russland, men det legene fant da de kikket inn i kneet hennes, satte en naturlig stopper for det.

– Festet til menisken hadde løsnet. Nå skal det nye festet få gro. Jeg får ikke belaste baksiden av låret eller leggen. Jeg få maks bøye kneet 30 grader de første ukene og kan forhåpentligvis begynne å sykle om åtte uker. Jeg får ikke løpe på tre måneder, sier Waade.

Hun legger til:

– Dette skjer på et kjipt tidspunkt. Jeg er jo på ingen måte et selvskrevent valg på landslaget og skulle gjerne vært på denne samlingen og på samling med landslaget i sommer. Jeg føler at jeg var i en god flyt.

Tok ingen sjanser

Etter et fantastisk EM før jul, der 22-åringen bidro sterkt til Norges gull gjennom solid forsvarsspill, var det en stor nedtur å få problemer med kneet på nyåret. Men med to korsbåndsoperasjoner i karrieren tok hun smerten på alvor.

– Det er vanskelig å si hvorfor det skjedde, men det var veldig bra at det ble oppdaget og tatt på alvor. Når menisken er ustabil, blir det større belastning på båndene. Samtidig fikk de sett at korsbåndet ikke er skadet, og det er jo bra, sier hun.

Siden hun ikke får trene utholdenhet på vanlig vis, kommer hun til å lete etter andre måter å utvikle seg på som håndballspiller i opptreningsperioden som venter.

Skal utvikle skuddet

– Det er vanskelig å trene utholdenhet når jeg ikke får belaste foten, men jeg prøvde en romaskin på Olympiatoppen der jeg kun brukte det ene beinet. Da fikk jeg litt puls i alle fall. Men jeg har kommet meg raskt i form etter tidligere operasjoner og får jo nesten fem måneder med fysisk trening når jeg kan begynne å løpe i juni, sier hun.

Med god hjelp av eksperter har hun også kartlagt hva hun skal utvikle håndballspesifikt.

– Jeg kommer til jobbe med ulike kast- og skuddteknikker. Jeg skal for eksempel øve på å skyte med høy arm. Det skal ikke være mulig å blokke meg. Det må være mulig å få til noe godt ut av dette. Jeg prøver å se framover, sier Waade bestemt.