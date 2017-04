Knuste Haslum - nå er denne gjengen historisk

Saken oppdateres.

Haslum - Kolstad 18–27. 1–2 i kamper.

* Kolstad har aldri tidligere spilt en semifinale i sluttspillet.

* Kolstad ble slått ut av nettopp Haslum i kvartfinalen i fjor.

* Haslum gikk inn til årets kvartfinale som regjerende cupmestere.

Det var utgangspunktet for Kolstad-gjengen før kvartfinale-kampene mot Haslum.

Putans toppscorer

Og etter en knallsterk første kvartfinale, hvor Stian Gomos menn vant 37–29, buklandet Kolstad-gjengen i den andre kampen. Erlend Mamelund og co slo tilbake med 36–28 i Trondheim, og i best-av-tre-serien skulle alt avgjøres i Nadderud Arena søndag kveld.

Og for å si det enkelt: Det blir ikke flere sluttspillkamper i den hallen denne sesongen.

Til det var Gomos menn nemlig for godt forberedt. Til det stakk Kolstad altfor tidlig av. Og til det var nektet Kolstad ganske enkelt å slippe seg ned etter å ha ledet med syv til pause for gode for Haslum-spillerne.

Petur Palsson (5), Andreas Aalberg (5), Michels Liaba (5) og Ronald Putans (6) skjøt bæringene fullstendig i senk, mens Patrick Bols sto meget godt i mål.

Til pause ledet Kolstad altså med syv. Til slutt ble det 9.

– Jeg trodde på forhånd at det var to ganske jevngode lag som ville møtes, hvor vi kanskje var hakket hvassere. Men at vi skulle vinne begge bortekampene med så stor margin.. Det hadde jeg aldri sett for meg. Men vi var aggressive, spilte smart i forsvar og var rett og slett gode. Nå tapte vi hjemmekampen klart, men dette føles uansett fortjent, sier trener Stian Gomo til Adresseavisen.

Dermed lever også drømmen om Europa for Kolstad-gjengen.

– Det er ganske sykt å tenke på at vi har muligheten til det nå, ja, om man tenker på den framgangen vi har hatt de siste fire årene, medgir Gomo.

Det er Arendal, Elverum og Bodø som er de andre semifinalistene, og finalistene får plass i Europa neste sesong.

