Kolstad fikk pryl: Cupfinaletørken fortsetter for Trondheim

Saken oppdateres.

BODØ-KOLSTAD 31–25:

Ikke siden Rapp tapte mot Viking i 1985 har Trondheim hatt et herrelag i cupfinalen i håndball. Kolstad hadde muligheten til å gjøre en ende på det i fjor, men var egentlig aldri i nærheten da Elverum ble for sterke i semifinalen i Terningen arena.

Onsdag hadde Stian Gomos lag sjansen igjen. Atter gikk det skeis.

Og det skjedde på en måte Kolstad har hatt for vane.

Midlertidig kollaps

Lagene fulgte hverandre tett i åpningskvarteret, men så skjedde det som har skjedd altfor mange ganger også tidligere i sesongen.

Kolstad havnet i en periode med store hull i eget forsvar samtidig som hjemmelagets keeper stengte buret fullstendig – og plutselig var Kolstads 7-6-ledelsen snudd til 8-13 favør Bodø.

– Vi kan lede med tre, og så er vi plutselig bak med tre uten å score mål. Det er som et jordskjelv som kommer over oss, beskrev Adrian Aalberg det som i midten av oktober, mens Ronald Putans kalte det for «barnehåndballperioder».

Kolstad slet med å kutte ned på forspranget, og det var Bodø som gikk til pause med en 16-12-ledelse.

Ikke i nærheten

Det burde ikke være en umulig oppgave å komme tilbake mot laget som ligger plassen bak Kolstad på tabellen, men nordlendingene holdt seg hele tiden tre til seks mål foran.

Hver gang Kolstad var i posisjon til å stresse hjemmelaget en smule, dukket det opp en teknisk feil eller en pasningsmiss. Bodø-spillerne var heller ikke vonde å be de gangene de fikk ballen servert på et fat, og da Djordje Djekic satte inn 26-20-scoringen med drøyt ti minutter igjen på klokken var det ingen tvil om at dette kom til å bli vrient for de rødkledde fra Trondheim.

Kolstad kom ikke nærmere enn Lasse Balstads 23–27-scoring åtte minutter før full tid, men så kom en ny minikollaps. Bodø scoret de fire neste målene, mens gjestene kastet bort ballen på enkleste vis ved flere anledninger - og dermed var det hele i hvert fall avgjort. Da hjalp det ikke at Kolstad scoret de siste to målene.

Det endte 31–25, og det betyr ingen cupfinale og romjulsfri for Kolstad-spillerne.