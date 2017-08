Kolstad starter sesongen mot topp motstand: – Helt suverent for oss

Saken oppdateres.

Kolstad har etter hvert blitt et lag man kan regne med i toppen av norsk håndball, og de avsluttet forrige sesong med et kruttsterkt sluttspill. Etter de slo Haslum over tre kamper i kvartfinalen, ble det til slutt to strake tap for Elverum i semifinalen.

Kan få sluttspill-revansj

Nå får de sjansen til å revansjere dette når lagene møtes i en treningsturnering på Tynset til helgen. Kolstad figurerer for tredje år på rad i Santa Kristina cup arrangert av Tynset håndball.

Elverum, Haslum og Drammen er de resterende lagene som kommer nordover for å få matching en drøy måned før seriestart. Daglig leder i Kolstad håndball, Jostein Sivertsen, skryter av opplegget de får i Hedmark.

– Dette er helt suverent for oss å få bli med på. Vi får møte topp norsk motstand tre dager på rad og har hotellovernattinger hver dag, sier han til Adresseavisen.

Kampprogrammet for Kolstad er slik:

Kolstad – Elverum spilles kl. 17.00 fredag.

Kolstad – Haslum spilles kl. 16.00 lørdag.

Kolstad – Drammen spilles kl. 13.00 søndag.

Trønderne startet sesongoppkjøringen mandag denne uken med en del fysiske tester. Dermed forventer ikke Sivertsen noen resultater mot de tre knalltøffe motstanderne.

– Resultatene har variert de siste årene ettersom vi har manglet noen spillere fra år til år, men nå stiller vi fulltallig. Det blir spennende å se hvordan våre fire nye spillere setter preg på kampene, sier Kolstads daglige leder.

Kroatisk signering

Sivertsen tenker da mest på den islandske playmakeren Dadi Laxdal Gautason og den kroatiske bakspilleren Josip Pažin . Sistnevnte ble hentet like før ferien uten at Kolstad-toppene hadde sett ham spille live.

– Josip har vi kun sett på video, men vi har fått mange gode anbefalinger fra vår tidligere keeper Goran Rajkovic og flere kilder, så han har vi troen på. Jeg forventer at både han og Dadi kommer til å ha en fremtredende rolle i år, forteller Sivertsen om nysigneringene.

Kolstad starter sesongen hjemme mot nettopp Haslum i Trondheim spektrum 6. september kl. 18.30.