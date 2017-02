Kolstad-talentet så rødt: - Han faller som ei dukke

Saken oppdateres.

Kolstad - Haslum 27–31 (9–16)

Stian Gomo Nilsens menn tapte sin andre kamp på rad etter å ha kjempet tappert og lenge mot cupmester Haslum. Kampen bydde på mye dramatikk, og den talentfulle strekspilleren Tom Kåre Nikolaisen, ble sendt av banen med direkte rødt kort.

– Aldri rødt kort

– Det er helt latterlig. Jeg kan ta en tominutter på den, det er greit, men aldri i verden om det er direkte rødt kort, sier Nikolaisen.

– Han hopper opp i et skudd, og jeg kommer ut å gir han en liten puff i press. Så faller han som ei dukke, sier strekspilleren tydelig oppgitt.

Kampen hadde høy tenning fra start til slutt, og var full av dramatikk og spillere som gikk i tottene på hverandre. Nikolaisen sier at de var sultne på å revansjere det begredelige tapet for Drammen sist.

– Vi har mye mer i oss enn det vi viste mot Drammen, og vi ville bruke denne kampen på å vise det. Dessverre er vi alt for dårlige i første omgang, men andre omgangen er mye bedre. Den tar vi med oss til neste kamp mot Halden. Den skal vi vinne, mener den unge strekspilleren.

– Kan ikke gå 15 minutter uten å score

Trener Stian Gomo Nilsen er enig med strekspilleren sin, og mener Haslum fikk majoriteten av avgjørelsene i sin favør.

– Det er greit nok at vi spiller en tidvis utrolig dårlig kamp, men dommerne er minst like dårlige. Tom-Kåre skal maks ha en tominutter. Samtidig skal vi ikke gå 15 minutter uten å score mål, så dette tapet er vår egen feil. Heldigvis ser vi tendenser til at formen stiger nå, sier Gomo.

Fokuset inn mot Halden-kampen i neste uke blir å luke bort feilene, forteller Gomo. Samtidig mener han at laget må bli jevnere.

– Vi kan ikke være like ujevne som i dag. Vi spiller en utrolig dårlig førsteomgang, og har en periode på 15 minutter hvor vi ikke scorer. Så kommer vi ut og gjør en mye bedre figur i andre omgang, så skal vi sørge for at der er slik vi blir seende ut resten av sesongen, og i sluttspillet også, avslutter treneren.